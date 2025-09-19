De ce nu poți instala vechiul iOS 18 înapoi pe iPhone, dacă te-a enervat iOS 26 sau ți se termină repede bateria pe telefonul Apple

Te-ai trezit cu interfața Liquid Glass din iOS 26 care te obosește vizual sau cu bateria care scade mai repede după update și primul impuls a fost să revii la vechiul iOS 18. Din păcate, pe iPhone, „înapoi” nu este aproape niciodată o opțiune, iar motivul ține mai puțin de marketing și mai mult de arhitectura de securitate și de felul în care Apple semnează versiunile de sistem. Între timp, există soluții ca să faci iOS 26 suportabil și să stabilizezi autonomia până când apar patch-urile următoare.

Ce s-a întâmplat cu iOS 26 și de ce ai vrea să revii

iOS 26 a venit cu o schimbare vizuală majoră, Liquid Glass, care pentru mulți utilizatori este derutantă, mai ales pe dark mode, plus o serie de plângeri despre autonomie și performanță inegală pe modelele mai vechi. Presa tech a adunat rapid feedback despre ochi obosiți, senzație de „blur” la pictograme și inconsistențe de tastatură între aplicații, pe lângă rapoarte despre baterie ce scade accelerat în primele zile după instalare. Apple a avertizat chiar în notele de lansare că după un update major pot exista efecte temporare asupra bateriei și performanței, pe măsură ce telefonul termină indexarea și alte procese de configurare în fundal.

Dacă te deranjează efectele vizuale, poți atenua rapid interfața: activezi Increase Contrast și Reduce Transparency în Settings > Accessibility > Display & Text Size, ceea ce reduce semnificativ „sticla” și îmbunătățește lizibilitatea. Comunitatea tech a semnalat că aceste ajustări fac experiența mai „cuminte” până când Apple mai rafinează designul prin actualizări punctuale.

De ce nu poți instala iOS 18 înapoi, pe scurt și pe lung

Motivul principal este lanțul de încredere la boot pe dispozitivele Apple: fiecare etapă verifică semnătura criptografică a următoarei și iBoot încarcă doar kerneluri și imagini de sistem semnate de Apple. Asta exclude din start instalarea unor build-uri mai vechi care nu mai sunt acceptate de serverele Apple. Practic, downgrade-ul este blocat prin design ca să prevină atacurile de tip „rollback”.

Pe lângă arhitectură, există și politica de semnare: după lansarea unei versiuni noi, Apple încetează relativ repede semnarea celei vechi. În 2025, Apple a oprit semnarea mai multor build-uri iOS 18.x, ceea ce face imposibilă revenirea la acele versiuni prin restaurare clasică. Când o versiune nu mai este semnată, Finder/Configurarea din Recovery resping imaginea IPSW chiar dacă o ai local. Pe scurt, dacă iOS 18 nu mai este „signed”, nu îl poți reinstala.

Un detaliu important: deși poți elimina un Rapid Security Response (un mini-patch de urgență) direct din Settings, asta nu e un downgrade de versiune majoră, ci doar revenirea de la 26.0(a) la 26.0 „plin”. Nu te aduce înapoi la iOS 18.

În fine, Apple confirmă în documentația de securitate că procesul de update este personalizat pe dispozitiv și conceput să prevină atacurile de tip downgrade. E motivul tehnic pentru care „căile ocolite” care circulă online nu funcționează pe modelele moderne, iar încercările de a instala un IPSW nesemnat eșuează.

Ce poți face acum, fără downgrade

Dacă autonomia este problema, acordă 48–72 de ore ca procesele în fundal să se stabileze. Vezi în Settings > Battery dacă apare Insight despre „Ongoing iOS Update”. Între timp, activează Low Power Mode, limitează Background App Refresh pentru aplicațiile energofage și verifică dacă Photos sau alte procese rulează intens în background din cauza re-indexării. Pe termen scurt, acestea sunt cele mai eficiente măsuri.

Dacă interfața Liquid Glass te obosește, redu transparența și crește contrastul, iar pentru dark mode alege fundaluri mai luminoase sau neutre. E o ajustare minoră care poate schimba mult confortul vizual de zi cu zi, până la viitoarele actualizări de rafinare.

Dacă stabilitatea generală e prioritară, instalează actualizările punctuale de iOS 26 imediat ce apar. Apple a început deja să pregătească build-uri corective early-cycle, exact pentru problemele inițiale de compatibilitate și polish. Ține la zi telefonul și vei beneficia de remedieri de securitate și bugfix-uri care nu vor ajunge pe iOS 18 la același ritm.

Dacă în viitor nu vrei să repeți experiența, dezactivează instalarea automată a update-urilor majore și amână trecerea până la primele versiuni 26.0.1 sau 26.1, când cele mai vizibile probleme sunt deja netezite. Între timp, rămâi pe ramura anterioară atâta timp cât primește patch-uri de securitate, așa cum s-a întâmplat în august 2025 cu iOS 18.6.2.

Există vreo excepție reală

Singura fereastră în care ai fi putut reveni la iOS 18 era imediat după apariția iOS 26, cât timp Apple mai semna temporar un build anterior. Acea fereastră se închide de obicei rapid, iar în momentul de față build-urile majore de iOS 18 care contau pentru downgrade nu mai sunt semnate. Pentru utilizatorul obișnuit, nu există o cale suportată să instalezi „la cerere” un iOS vechi pe un iPhone modern.

Concluzia este pragmatică: nu poți reveni la iOS 18 pentru că dispozitivul tău pornește doar software semnat și activ, iar Apple oprește semnarea versiunilor vechi la scurt timp după lansarea uneia noi. Ce poți controla tu este să îmblânzești iOS 26 din setări, să îi dai câteva zile pentru stabilizare și să instalezi rapid patch-urile următoare. Dacă preferi să nu intri în valul inițial, amână upgrade-urile majore data viitoare până la primele versiuni corective.