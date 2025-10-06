De ce nu mai pornește centrala termică și ce poți face înainte să chemi instalatorul. Cele mai comune erori

Când temperaturile scad și ne pregătim pentru sezonul rece, puține lucruri sunt mai neplăcute decât o centrală termică ce refuză să pornească. Indiferent dacă este pe gaz, pe curent sau pe peleți, centrala este cheia confortului termic dintr-o locuință. Totuși, înainte să suni instalatorul, merită să știi că multe dintre problemele care împiedică pornirea ei pot fi rezolvate simplu, fără intervenție specializată.

Ce să verifici dacă nu mai merge centrala

1. Verifică alimentarea cu curent electric și gaz

De multe ori, o centrală „moartă” nu are, de fapt, nicio defecțiune tehnică. Începe prin a verifica dacă există curent electric — poate a sărit siguranța sau centrala este deconectată din priză. Apoi, verifică alimentarea cu gaz: robinetul principal trebuie să fie deschis, iar dacă ai avut o întrerupere în rețea, e posibil ca aerul din conducte să împiedice aprinderea flăcării. În acest caz, așteaptă câteva minute și repornește centrala.

2. Presiunea scăzută a apei – cea mai frecventă cauză

Majoritatea centralelor afișează o eroare atunci când presiunea din instalație scade sub 1 bar. Verifică manometrul de pe panoul frontal: dacă presiunea este prea mică, folosește robinetul de umplere pentru a adăuga apă în instalație, până ajungi la o valoare de 1,2–1,5 bari (cu centrala oprită). Atenție să nu depășești 2 bari — presiunea prea mare poate duce la alte defecțiuni.

3. Aer în instalație sau calorifere neaerisite

Dacă centrala pornește, dar nu încălzește eficient sau se oprește des, aerul din instalație poate fi vinovat. Aerisește fiecare calorifer, începând cu cele de la etajele superioare. Aerul acumulat împiedică circulația apei calde, iar senzorii pot interpreta greșit temperatura reală, oprind centrala prematur.

4. Eroare de aprindere sau flacără instabilă

O eroare des întâlnită este cea de aprindere — centrala încearcă să pornească, dar flacăra se stinge imediat. Cauza poate fi o problemă cu senzorul de ionizare, murdăria de pe arzător sau lipsa de gaz. Curățarea arzătorului sau repornirea după o scurtă pauză pot rezolva temporar problema, dar dacă eroarea persistă, e nevoie de un tehnician.

5. Filtre murdare și lipsa reviziei periodice

Un filtru de apă murdar, depuneri de calcar sau o conductă parțial înfundată pot reduce eficiența centralei și chiar împiedica pornirea ei. Înainte de sezonul rece, este recomandată o revizie completă: curățarea schimbătorului de căldură, verificarea presiunii vasului de expansiune și testarea senzorilor de temperatură.

6. Resetarea centralei

Majoritatea modelelor moderne au un buton de reset. După ce ai verificat alimentarea, presiunea și aerisirea, apasă butonul și așteaptă câteva secunde. Multe erori minore dispar în acest fel.