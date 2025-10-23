De ce nu mai crește salariul minim pe economie în România, avertismentul oficial de Guvern. Cât timp rămâne plafonat

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că discuția privind salariul minim pentru 2026 se închide „în următoarele două săptămâni”, iar intenția este să păstreze nivelul actual. Argumentul central: o creștere ar „sparge” plafonarea deja decisă pentru salarii și pensii în sectorul public și ar transmite un val de indexări în privat, unde numeroase contracte colective pleacă de la salariul minim. Într-un context economic pe care Guvernul îl descrie drept de contracție, opțiunea politică este clară: înghețarea pragului de bază pentru a nu alimenta suplimentar costurile cu munca.

Pe termen scurt, mesajul trebuie citit împreună cu regulile deja stabilite: pentru 2026, autoritățile au decis plafonarea salariilor din sectorul public și a pensiilor până la finalul anului. Orice modificare a salariului minim ar produce efecte automate în grilele plătite din bani publici și ar complica ținta bugetară, de unde și reticența Guvernului. În paralel, în 2025 salariul minim brut a fost stabilit la 4.050 lei, după creșterea de la 3.700 lei din 2024, ceea ce fixează reperul de la care se discută acum înghețarea pentru 2026.

De ce ar vrea Guvernul să plafoneze salariul minim

Executivul invocă două canale de transmitere. Primul este legătura directă cu salarizarea bugetară: în numeroase familii ocupaționale, elemente ale grilelor se raportează la salariul minim. Dacă ridici pragul de jos, miști în lanț și salariile finanțate din buget, contrazicând plafonarea deja decisă pentru 2026. Pe scurt, o majorare a minimului ar crea tensiuni bugetare și ar submina disciplina anunțată pentru anul viitor.

Al doilea canal este în privat. Contractele colective care folosesc minimul ca referință ar prelua creșterea și ar transmite-o în costurile companiilor. Într-un an în care Guvernul vorbește despre efecte de contracție economică, decidenții susțin că nu poți încărca simultan firmele cu un nou val de cheltuieli salariale. De aici rezultă preferința politică pentru status quo: menținerea pragului actual pentru încă un an calendaristic.

Ce spun regulile europene și cum se împacă înghețarea cu ele

România a transpus în dreptul intern Directiva (UE) 2022/2041 privind salariile minime adecvate. Directiva nu impune o sumă unică, ci cere criterii transparente și evaluări periodice, inclusiv raportare la productivitate, putere de cumpărare și niveluri mediane/medii ale salariilor. Cu alte cuvinte, statele au marjă de manevră, dar trebuie să poată justifica politicile. O înghețare poate fi temporar compatibilă cu directiva dacă este argumentată prin criteriile economice și este însoțită de un mecanism de evaluare anuală.

În plus, în 2025 Guvernul a introdus cadrul de metodologie pentru ajustarea salariului minim, care operă cu indicatori obiectivi. Chiar și în acest cadru, decizia finală rămâne politică: poți decide să nu ajustezi într-un an, dacă diagnosticul macroeconomic și constrângerile bugetare o cer, dar trebuie să explici. Faptul că premierul vorbește despre „închiderea subiectului” în două săptămâni indică tocmai finalizarea acestei justificări.

Ce înseamnă pentru tine și pentru companii

Dacă lucrezi pe salariul minim, scenariul de înghețare în 2026 înseamnă că pragul brut de 4.050 lei ar rămâne neschimbat încă un an, ceea ce îți reduce șansele unei creșteri automate a veniturilor, lăsând la latitudinea angajatorului eventuale ajustări voluntare. În termeni reali, dacă inflația rămâne pozitivă, puterea de cumpărare scade, iar presiunea se mută în negocieri individuale sau colective la nivel de firmă ori sector.

Dacă ești angajator, înghețarea îți oferă predictibilitate pe costuri salariale directe și pe contribuții asociate pentru 2026, dar nu te scutește de tensiuni pe piața muncii. În sectoarele cu deficit de personal, vei continua să concurezi prin pachete salariale peste minim, iar presiunea pe retenție nu dispare. În plus, orice modificare în fiscalitatea muncii ori în salariile din sectorul public ar putea influența dinamica recrutării în cursul anului.

Cât timp rămâne plafonat salariul minim

Semnalul oficial transmite intenția de a păstra nivelul actual pentru anul 2026, cu clarificare finală într-o fereastră de circa două săptămâni de la declarația din 17 octombrie 2025. Coroborat cu decizia deja comunicată de plafonare a salariilor și pensiilor la stat până la finalul lui 2026, rezultă că, în absența unui șoc pozitiv de productivitate sau a unei schimbări politice, pragul minim nu va fi majorat în 2026. Rămâne, însă, obligația de re-evaluare periodică în logica directivei europene, astfel încât discuția să se redeschidă pentru 2027 pe baza criteriilor stabilite.