De ce nu îți vei putea retrage toți banii din Pilonul II de pensii o singură dată. Explicația administratorilor fondurilor de pensii

De ani buni, contribuțiile la Pilonul II sunt prezentate ca un complement privat la pensia publică, nu ca un cont de economii pe care să îl golești dintr-o singură mișcare la pensionare. Actuala lege, aflată sub lupa Curții Constituționale, fixează această filozofie în reguli explicite: accesul la bani se face prioritar ca venit lunar, iar plata integrală rămâne o excepție strictă. Administratorii fondurilor spun că nu ți se limitează proprietatea, ci i se dă forma pentru care a fost creată, aceea de pensie suplimentară, plătită în timp.

În același timp, Înalta Curte a ridicat tema dreptului de proprietate și a așteptărilor legitime, tocmai pentru că unii participanți au perceput regulile anterioare ca permițând retragerea rapidă. Rămâne de lămurit de către judecători unde se termină protecția interesului public și de unde începe restrângerea disproporționată a opțiunilor tale la maturitatea sumei acumulate.

Ce prevede legea nouă și cum funcționează retragerea

Regula de bază este că, la pensionare, poți primi cel mult 30% din activul personal sub formă de plată unică, o singură dată. Restul banilor se transformă în plăți lunare, pe o perioadă de până la opt ani sau, dacă alegi varianta viageră, pe toată durata vieții. Pentru sume foarte mici, sub un prag echivalent cu 12 indemnizații sociale, se permite plata integrală. Mai există o excepție importantă: în caz de diagnostic oncologic, poți solicita 100% din activul personal ca plată unică.

În paralel, arhitectura de plată se schimbă. Pe lângă administratorii care investesc activele, apar entități dedicate plății pensiilor, fie cu retragere programată pe termen determinat, fie sub formă viageră. Scopul declarat este să ai fluxuri previzibile, protecție mai bună a sumelor și, teoretic, un regim fiscal mai avantajos aplicat constant, nu doar într-un singur an.

De ce spun administratorii că retragerea totală nu este posibilă

Asociația administratorilor (APAPR) subliniază că dreptul tău de proprietate asupra activelor Pilonului II este unul reglementat încă de la început: banii sunt destinați unei pensii, nu unei retrageri imediate. În viziunea lor, noua lege nu schimbă regulile în timpul jocului, ci închide o fereastră provizorie din vechile acte normative, care permitea plăți pe termen scurt până la apariția cadrului special pentru plata pensiilor private.

Argumentul central este de interes public. Un flux lunar stabil îți protejează veniturile la vârste înaintate, reduce presiunea asupra sistemului public și evită riscul ca o retragere integrală să fie cheltuită rapid, lăsându-te fără plasă de siguranță. Tot aici intră și principii de stabilitate macrofinanciară: plățile eșalonate atenuează șocurile pe piețe și fac mai previzibilă gestiunea activelor pentru milioane de participanți.

Ce contestă Înalta Curte și care este miza pentru tine

Sesizarea ÎCCJ ridică puncte sensibile: condiționarea accesului la bani de semnarea unui contract de plată, plafonarea sumei unice la 30% și, în general, limitarea libertății de a dispune de un bun privat. Din perspectiva încrederii legitime, se invocă faptul că ani la rând regulile au fost percepute ca permițând retragerea integrală, iar schimbarea ar afecta planurile personale.

Pentru tine, miza practică este alegerea dintre două profile de risc și confort: bani mulți acum versus venit lunar predictibil. Chiar dacă nu poți retrage totul, poți calibra durata plăților și tipul de fond de plată, în funcție de toleranța ta la risc, de alte venituri pe care le ai și de orizontul de viață estimat. Iar dacă te încadrezi în excepții, ai opțiunea plății integrale.

Ce poți face concret ca să iei o decizie informată

Înainte de pensionare, cere de la administrator un scenariu de plată pe opțiunile disponibile, ca să vezi cât înseamnă lunar pe 8 ani versus viager. E util să compari taxele, comisioanele și politicile fiecărui fond de plată, pentru că diferențele mici pe hârtie pot deveni sume vizibile în timp. Verifică și regimul fiscal aplicabil ție, ca să înțelegi netul, nu doar brutul.

Dacă te gândești la plata unică de 30%, trateaz-o ca pe un buget cu destinație clară, nu ca pe un bonus. Stabilește ce acoperi cu el și cum îți rămâne confortabil cash-flow-ul din pensia lunară. Iar dacă apar modificări legislative sau decizii ale Curții Constituționale, urmărește-le atent și solicită actualizări de la administrator, pentru că îți pot deschide ori restrânge opțiunile reale.

La final, reține contextul în care se iau aceste decizii. La finele lui august 2025, Pilonul II gestiona circa 186 de miliarde de lei pentru peste nouă milioane de participanți, iar plățile efectuate depășeau 5,4 miliarde de lei către aproximativ 361.000 de beneficiari. Când reglementatorul ajustează regulile de plată, o face pe un ecosistem cu impact sistemic, nu doar pe plan individual.