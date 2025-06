De ce nu au voie piloții să poarte barbă și ce alte detalii surprinzătoare îți scapă când urci în avion

Călătorii frecvenți poate au observat un detaliu aparent banal, dar constant: piloții companiilor aeriene comerciale sunt aproape întotdeauna proaspăt bărbieriți. Deși pare o alegere estetică sau o regulă informală de prezentare, în spatele acestei interdicții se ascunde un motiv serios, direct legat de siguranța pasagerilor.

În același registru, și alte curiozități aparent inexplicabile ale zborului — precum evitarea băuturilor calde de către însoțitorii de bord sau găurile minuscule din ferestrele avionului — au explicații tehnice solide, care au legătură cu protecția echipajului și a pasagerilor în situații de urgență.

Barba, inamicul măștii de oxigen

Deși Administrația Federală a Aviației (FAA) din SUA nu impune prin lege o regulă privind bărbieritul obligatoriu al piloților, marile companii aeriene o fac — și nu este vorba despre estetică. Motivul real este legat de eficiența măștilor de oxigen, esențiale în cazul unei depresurizări a cabinei la mare altitudine.

Un document publicat de FAA încă din 1987, intitulat The Influence of Beards on Oxygen Mask Efficiency, a arătat clar că prezența bărbii reduce capacitatea unei măști de a etanșa corect fața utilizatorului. Într-o situație de urgență, fiecare secundă contează, iar o mască ce nu se fixează perfect poate duce la pierderea conștienței — un risc inacceptabil pentru cineva aflat la comanda aeronavei.

Companii ca Delta Air Lines sau American Airlines impun reguli stricte: nicio barbă, nici măcar puf pe bărbie sau obraji. Mustața este permisă, dar doar dacă este scurtă și îngrijită, iar perciunii nu trebuie să coboare sub jumătatea urechii.

Delta a explicat că politica sa se bazează pe necesitatea ca masca de oxigen să se etanșeze corect în orice moment. La fel și American Airlines, care afirmă că siguranța este prioritatea numărul unu, iar barba este un risc pe care nu și-l permit.

Băuturile calde, evitate de echipaj și micile „găuri” din ferestre

Tot în zona măsurilor de precauție intră și obiceiul mai puțin cunoscut al însoțitorilor de bord de a evita consumul de băuturi calde în timpul zborului. Deși nu este interzis în mod expres, acest comportament este legat de mai multe aspecte: instabilitatea lichidului în timpul turbulențelor, riscul de arsuri și, uneori, calitatea îndoielnică a apei folosite în sistemele interne ale aeronavei.

Studiile au arătat că apa utilizată pentru ceai sau cafea în avioane provine din rezervoare greu de curățat, iar în unele cazuri, pot conține bacterii precum E. coli. Însoțitorii de zbor știu acest lucru și, prin urmare, preferă să evite aceste băuturi în timpul curselor, chiar dacă le servesc pasagerilor care le solicită.

Un alt detaliu aparent misterios este gaura minusculă aflată în partea inferioară a fiecărui geam de avion. Nu este un defect de fabricație, ci un element de siguranță. Această mică deschidere, numită tehnic orificiu de echilibrare, ajută la egalizarea presiunii dintre cele două panouri principale ale ferestrei și previne formarea condensului între straturi, dar și spargerea accidentală a geamului în timpul zborului.

Excepții rare și dezbateri în curs

Deși majoritatea companiilor aeriene impun interdicția clară a bărbii pentru piloți, există și câteva excepții. Potrivit unor forumuri de specialitate, Hawaiian Airlines ar permite, în anumite cazuri, purtarea bărbii. Totuși, nu a fost emis un răspuns oficial din partea companiei, iar majoritatea analiștilor susțin că, chiar și în aceste situații, politica de siguranță rămâne prioritară.

Dezbaterea privind barba piloților revine periodic în atenția publicului, mai ales în contextul modern al diversității și libertății de exprimare. Cu toate acestea, în cabina de pilotaj, standardele de siguranță prevalează asupra preferințelor personale.