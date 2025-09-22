Ultima ora
Elon Musk și Donald Trump s-au împăcat la memorialul lui Charlie Kirk. Șeful Tesla a postat imediat pe X
22 sept. 2025 | 15:31
de Iulia Kelt

De ce ne îmbolnăvește viața modernă pe care o trăim și cum putem combate efectele

ȘTIINȚĂ
De ce ne îmbolnăvește viața modernă pe care o trăim și cum putem combate efectele
Viața modernă ne îmbolnăvește / Foto: Cleveland Clinic Health Essentials

Ideea că multe dintre problemele noastre de sănătate au legătură cu modul în care trăim astăzi câștigă tot mai mult teren în psihologie și medicină.

Conceptul de „nepotrivire evolutivă” explică această situație. Deși organismele noastre s-au format într-un mediu complet diferit, suntem nevoiți să facem față unui stil de viață urbanizat, tehnologizat și adesea izolat.

Nepotrivirea dintre instincte și realitatea prezentă

De-a lungul a sute de mii de ani, oamenii au trăit în mici comunități de vânători-culegători. Genele și fiziologia noastră s-au stabilizat în acea perioadă, iar schimbările majore, agricultura, orașele, tehnologia, au apărut mult mai recent. Astfel, există un decalaj între instinctele noastre și lumea actuală, scrie The Guardian.

Un exemplu evident este alimentația. Dorința de a consuma alimente bogate în sare, grăsimi și zahăr era un avantaj când hrana era nesigură.

Astăzi, însă, industria alimentară creează produse „hiperapetisante”, greu de refuzat și care perturbă mecanismele naturale de reglare a apetitului. Consecința este creșterea obezității la nivel global, înlocuind malnutriția ca problemă principală de sănătate publică.

Aceeași nepotrivire se vede și în viața socială. În trecut, posibilitățile de alegere a partenerului erau limitate la membrii tribului.

În prezent, aplicațiile de dating pun la dispoziție mii de opțiuni, generând anxietate, comportamente superficiale și sentimentul constant că „se poate mai bine”.

Impactul asupra sănătății mintale și soluțiile posibile

Depresia și alte tulburări psihice pot fi, de asemenea, înțelese prin prisma acestei nepotriviri. Viața de vânător-culegător presupunea muncă fizică direct recompensată (aducerea hranei, construirea adăpostului), comunități cu ritualuri și sens, precum și interacțiuni zilnice constante.

În schimb, lumea modernă a transformat aceste elemente în opțiuni și nu în necesități. Lipsa conexiunilor autentice și a activităților cu semnificație duce la gol interior și suferință emoțională.

Tehnologia încearcă adesea să umple aceste goluri. La fel cum produsele alimentare procesate exploatează instinctul pentru hrană, instrumentele bazate pe inteligență artificială exploatează nevoia de sens și de contact uman.

Unele persoane dezvoltă chiar atașamente emoționale față de aplicații și chatbot-uri, însă există riscul ca acestea să amplifice probleme psihice deja existente.

Soluțiile nu presupun o întoarcere la viața preistorică, ci o conștientizare a contextului. În loc să ne criticăm pentru că nu reușim să controlăm impulsurile sau pentru că ne simțim singuri, putem privi aceste dificultăți ca efecte ale nepotrivirii dintre biologie și societate.

Strategii simple, evitarea junk food-ului, limitarea timpului pe rețele de socializare, reducerea expunerii la ecrane, pot face diferența.

Mai mult, construirea unor comunități reale, cultivarea colaborării și a ritualurilor cu sens rămân esențiale pentru o viață echilibrată.

Înțelegerea acestui mecanism ne poate oferi compasiune față de noi înșine și ne poate ajuta să luăm decizii mai sănătoase.

