De ce merită să alegi un monitor CRT pentru console retro în 2025. Motive ca să te întorci cu stil la origini

Într-o perioadă dominată absolut de televizoare OLED și 4K, mulți pasionați de jocuri retro descoperă că tehnologia veche are încă atuuri greu de egalat.

Monitoarele CRT, considerate cândva depășite, revin în atenția gamerilor datorită calității autentice a imaginii și a compatibilității cu consolele clasice.

Dacă televizoarele cu tub catodic (CRT TV) sunt mari, grele și greu de găsit în stare bună, monitoarele CRT pentru PC reprezintă o alternativă mult mai practică.

Motive pentru care un monitor CRT e mai bun decât un televizor pentru retro gaming

Claritate mai mare a imaginii și rezoluții superioare: Monitoarele pentru PC au fost concepute pentru a reda grafică detaliată, ceea ce le permite să ofere o imagine mai clară decât televizoarele CRT obișnuite. Chiar dacă semnalul original al consolelor vine prin cabluri compozit, S-Video sau component, diferența de detaliu este vizibilă. Singurul minus este lipsa liniilor orizontale (scanlines) pe care unii jucători nostalgici le apreciază, potrivit How to Geek. Compatibilitate sporită cu semnalele VGA și RGB: Dacă o consolă oferă semnal RGB sau poate fi modificată să îl suporte, un monitor CRT redă imaginea cu o claritate uimitoare. Spre deosebire de televizoarele de consum, care rareori au intrări RGB, monitoarele pot profita pe deplin de acest tip de semnal. În plus, unele console precum Sega Dreamcast sau Xbox 360 pot fi conectate direct prin VGA, fără convertoare complexe. Dimensiuni reduse și portabilitate mai bună: Un televizor CRT de 20 sau 30 de inch ocupă enorm de mult spațiu și cântărește zeci de kilograme. În schimb, un monitor CRT de 17 inci este ușor de așezat pe birou și mult mai prietenos cu locuințele mici. Pentru gamerii care își amenajează un colț dedicat jocurilor retro, acesta este un avantaj major. Imagine mai bine încadrată și fără overscan: Televizoarele CRT tind să „taie” marginile imaginii (overscan), ceea ce înseamnă că anumite detalii nu sunt vizibile. Monitoarele CRT permit ajustarea precisă a cadrului, oferind un control mult mai bun asupra imaginii. Fără efectul deranjant de flicker la interlaced: Pe televizoare, unele jocuri de pe PlayStation 2 sau alte console rulează la 480i, adică interlaced, ceea ce provoacă un flicker vizibil. Un monitor CRT, combinat cu un deinterlacer, poate reda aceste imagini mai stabile și mai plăcute vizual, menținând avantajele naturale ale tubului catodic. Durabilitate mai mare și disponibilitate ridicată: În timp ce televizoarele CRT sunt adesea uzate după ani întregi de utilizare intensă, monitoarele CRT au fost de regulă folosite în birouri sau camere de lucru, în condiții mai bune. Asta înseamnă că e mai ușor să găsești un monitor într-o stare decentă, adesea la prețuri foarte mici sau chiar gratuit.

Soluția ideală pentru nostalgici

Monitoarele CRT pentru PC combină avantajele tehnice cu practicitatea, fiind compacte, accesibile și extrem de eficiente în redarea fidelă a jocurilor clasice.

Pentru pasionații de retro gaming, investiția într-un astfel de dispozitiv aduce o experiență autentică, fără întârzieri perceptibile și cu o calitate vizuală greu de egalat.

În 2025, când televizoarele CRT devin din ce în ce mai greu de găsit, monitoarele rămân cea mai bună cale de a retrăi atmosfera jocurilor copilăriei.