De ce limba română trebuie predată ca o limbă străină copiilor din diaspora. Profesorii atrag atenţia: „Riscă să fie uitată”

Creșterea copiilor români în afara granițelor țării ridică probleme majore legate de păstrarea limbii române. Pentru mulți dintre aceștia, limba română nu mai este cea dominantă, ci a doua sau a treia limbă. Profesorii și experții atrag atenția asupra necesității de a preda limba română ca limbă străină, adaptând metodele la realitățile diasporale.

Motivul pentru care limba română trebuie predată ca o limbă străină copiilor din diaspora

Flaviu George Predescu, jurnalist și moderator al emisiunii ”Născuți în diaspora”, a explicat complexitatea problemei: ”Ne interesează nivelul cognitiv al copilului român din diaspora, psihologia sa, și mai ales cum putem construi o relație trainică cu aceste noi generații. Întrebarea fundamentală e simplă, dar profundă: cum mai învață un copil român, născut și crescut într-o altă țară, limba română?”

Prof. univ. dr. Elena Platon a subliniat că nu este suficient să considerăm automat limba română ca fiind maternă pentru copiii românilor stabiliți în afara țării.

”Este o eroare să presupunem că româna e limbă maternă pentru toți copiii născuți din părinți români”, a explicat aceasta, potrivit stiridiaspora.ro.

Limba română este adesea a doua sau chiar a treia limbă învățată, iar abordarea pedagogică trebuie să fie cea a predării unei limbi străine.

O istorie a predării limbii române ca limbă străină

Elena Platon a oferit o privire asupra trecutului acestui domeniu: ”În primii ani, a circulat un alt termen, şi anume, acela de română pentru studenții străini… începuturile acestui domeniu… sunt legate de o decizie a statului socialist din 1974… aceea de a înființa în marile universități… o secție numită Ani Pregătitori de Limba Română pentru Cetățenii Străini”.

Inițial, accentul se punea pe studenți străini veniți în România, dar astăzi beneficiarii includ și copiii din diaspora românească. Experiența acumulată arată că, folosind metode și materiale didactice adaptate, elevii pot ajunge la un nivel comparabil cu cel al vorbitorilor nativi, evitând situațiile în care copiii nu pot promova examenul de bacalaureat din cauza cunoștințelor limitate de limbă.

Formarea profesorilor, o prioritate acută

Dincolo de manuale și metode, este esențială formarea cadrelor didactice. Profesoara Platon explică: „Noi mergem pe aceste trei dimensiuni, în care nu numai că se predă limba română vorbitorilor non nativ, dar încercăm să completăm această componentă didactică și cu o importantă muncă de cercetare și un adevărat proces de formare a cadrelor didactice care să lucreze cu acest tip de public țintă”.

Formarea profesorilor este crucială, deoarece nu orice dascăl de limba română este pregătit să lucreze cu copii din diaspora. Diferențele culturale, cognitive și emoționale fac ca adaptarea strategiilor de predare să fie esențială. Astfel, predarea limbii române ca limbă străină nu mai este o opțiune, ci o necesitate pentru a păstra legătura culturală și identitară cu țara de origine.