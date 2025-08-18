Ultima ora
De ce face mașina de spălat zgomot puternic cât este în funcțiune. Cauzele frecvente și soluțiile simple
18 aug. 2025
de Daoud Andra

De ce face mașina de spălat zgomot puternic cât este în funcțiune. Cauzele frecvente și soluțiile simple

Mașina de spălat rufe este, fără îndoială, unul dintre cele mai utile electrocasnice dintr-o gospodărie modernă. Ea a reușit să elimine efortul spălatului manual și să ofere confortul de a avea haine curate rapid și eficient. Totuși, ca orice aparat folosit intens, poate să dea semne că ceva nu funcționează corect. Printre cele mai frecvente probleme se numără zgomotele neobișnuit de puternice apărute în timpul programului de spălare. Acestea nu trebuie ignorate, fiind de cele mai multe ori semnalul unor defecțiuni sau al unei utilizări incorecte.

Cauze comune ale zgomotelor la mașina de spălat

În mod normal, aparatul produce un sunet constant, mai intens la centrifugare. Însă, dacă apar bătăi, huruituri sau vibrații puternice, iată ce ar putea fi la mijloc:

  • Încărcătură dezechilibrată. Un singur obiect voluminos, precum o pătură sau o pernă, se poate lipi de o parte a tamburului. În timpul centrifugării, dezechilibrul provoacă zgomote și mișcări anormale.
  • Poziționarea incorectă. Dacă mașina nu este perfect stabilă pe podea sau dacă picioarele nu sunt reglate, vibrațiile devin intense și zgomotul se amplifică.
  • Șuruburile de transport neîndepărtate. În cazul aparatelor noi, uitarea acestor piese face ca tamburul să nu se miște liber, generând zgomote puternice.
  • Obiecte străine. Monede, capse sau fermoare rupte pot ajunge în tambur ori în pompa de evacuare și produc sunete metalice repetate.
  • Rulmenți uzați. Această problemă se manifestă printr-un huruit constant la rotirea tamburului. Nerezolvată, poate duce la defectarea completă a aparatului.
  • Amortizoare și arcuri de suspensie deteriorate. Dacă aceste piese cedează, tamburul se mișcă necontrolat și lovește pereții cuvei.
  • Alte componente defecte. Curelele, motorul sau pompa de evacuare pot scoate zgomote de scârțâit, trosnit ori frecare atunci când se uzează.
  • Șoc hidraulic. Uneori, alimentarea cu apă se oprește brusc, provocând un zgomot sec în instalație, care poate fi confundat cu un defect al mașinii.

Ce soluții ai la îndemână

Primul pas, pentru siguranța ta, este să oprești alimentarea cu energie electrică. Apoi:

  • Verifică dacă hainele din tambur sunt distribuite uniform. Scoate articolele prea voluminoase sau redu încărcătura.
  • Asigură-te că mașina este stabilă pe podea. Reglează picioarele cu o nivelă.
  • Dacă aparatul este nou, consultă manualul și verifică eliminarea șuruburilor de transport.
  • Controlează tamburul și filtrul pentru obiecte străine.
  • Rotește manual tamburul: dacă simți rezistență sau auzi huruituri, este posibil să fie nevoie de înlocuirea rulmenților.

Pentru verificările de bază ai nevoie doar de câteva unelte simple – șurubelniță, chei fixe și o nivelă. În schimb, dacă problema ține de rulmenți, amortizoare sau pompă, este recomandat să chemi un specialist.

O mașină de spălat bine întreținută funcționează ani întregi fără probleme. Încărcă tamburul corect, verifică periodic stabilitatea pe podea, curăță filtrul și tamburul de obiecte pierdute. Rulează programe de întreținere cu soluții speciale sau cu oțet și bicarbonat pentru a preveni depunerile de calcar.

Nu în ultimul rând, fii atent la sunetele noi. Un zgomot apărut brusc, oricât de subtil, poate fi un avertisment. Intervenția rapidă nu doar că reduce costurile de reparație, dar prelungește și durata de viață a mașinii de spălat.

