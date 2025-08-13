Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: "Am justificat achiziția"
13 aug. 2025 | 15:06
de Diana Dumitrache

De ce este interzis să zâmbești în fotografia pentru buletin și pașaport. Explicaţia autorităţilor, una care ţine de securitate

De ce este interzis să zâmbești în fotografia pentru buletin și pașaport. Explicaţia autorităţilor, una care ţine de securitate
De ce trebuie să fii serios în fotografia pentru buletin și pașaport (Sursa foto: Profimedia)

Deși pentru majoritatea dintre noi zâmbetul în fața camerei este un gest reflex, natural și încurajat încă din copilărie, în cazul fotografiilor oficiale – precum cele de pe pașaport sau buletin – regulile sunt mult mai stricte. Motivul este legat direct de acuratețea identificării persoanei.

De ce trebuie să fii serios în fotografia pentru buletin și pașaport

Într-un interviu pentru HuffPost, Karolina Turowska, expert în fotografie biometrică pentru documente oficiale, a explicat:

„Fotografiile cu expresii exagerate pot face mai dificilă identificarea titularului pașaportului în aeroporturi și la alte controale de frontieră. Este complicat pentru programele software să distingă corect persoanele dacă există expresii faciale.”

Departamentul de Stat precizează că este permis un zâmbet discret, cu gura închisă și ochii deschiși, însă expresia trebuie să rămână neutră, fără transmiterea unei emoții evidente. Un zâmbet larg, cu dinți la vedere, este interzis tocmai pentru că modifică proporțiile feței.

Țara din Europa în care navighezi pe internet doar cu buletinul
Cartea de identitate electronică le face românilor probleme: Cum te pune pe alergătură noul buletin

„Algoritmii nu funcționează așa cum o facem noi. Pentru a compara o față 3D cu o fotografie 2D din pașaport, trebuie identificate și măsurate trăsăturile faciale – distanța dintre pupile, urechi, nas și gură, lățimea gurii și a ochilor. Zâmbetul poate schimba aceste proporții și îngreunează procesul”, a spus Turowska , conform Yahoo.com.

Inclusiv ochelarii pot fi o problemă

Potrivit Ghidului Serviciului de Pașapoarte din SUA, respingerea unei fotografii poate avea mai multe cauze: purtarea ochelarilor, editarea imaginii, fundalul incorect sau, bineînțeles, un zâmbet prea larg.

„Zâmbetul larg cu dinți îngreunează verificarea culorii ochilor și a formei feței de către tehnologia biometrică. Cum majoritatea punctelor de control folosesc recunoașterea facială, este esențial că trăsăturile să fie captate fără distorsiuni”. a mai spus Karolina Turowska.

În concluzie, pentru o fotografie de pașaport sau buletin aprobată, regula este simplă: expresie neutră, gura închisă și ochii bine deschiși.

