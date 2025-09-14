De ce ar trebui să eviți convertoarele PDF online gratuite. Pericolele care te pândesc dacă nu ești atent

PDF-ul rămâne unul dintre cele mai folosite formate de fișiere, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru organizații. Este simplu de partajat și compatibil cu majoritatea dispozitivelor.

Probabil că și tu te-ai aflat de multe ori în situația de a vrea să comprimi, să convertești sau să editezi un PDF, ca toată lumea, de altfel.

Convertoarele online gratuite par soluția rapidă și comodă, dar utilizarea lor poate fi periculoasă pentru confidențialitatea documentelor tale și pentru securitatea dispozitivului tău.

Protejează-ți documentele și dispozitivul, nu face rabat

Când încarci un document pe un site de conversie PDF, îi oferi acces complet operatorului acelui serviciu. Chiar dacă majoritatea platformelor promit că șterg fișierele după câteva ore, nu ai nicio garanție că acest lucru se întâmplă.

În iulie 2024, două convertoare online au fost descoperite că scurg mii de documente sensibile, inclusiv pașapoarte, permise de conducere, contracte și certificate. Dacă folosești aceste servicii, documentele tale pot ajunge la persoane care le pot folosi în scopuri frauduloase.

Pe lângă riscul asupra confidențialității, trebuie să fii atent și la securitate. Unele convertoare PDF injectează cod malițios în fișierele pe care le descarci, așa cum a avertizat FBI în martie 2025.

Aceste programe pot fura informațiile tale personale, parolele, datele bancare sau chiar accesul la portofelele crypto. Există chiar cazuri în care infractorii au creat site-uri clone ale unor convertoare populare, pentru a păcăli utilizatorii și a le compromite datele.

Folosește alternative offline sigure pentru PDF

Din fericire, există multe aplicații PDF offline, care fac toate operațiunile direct pe dispozitivul tău, fără să riști expunerea datelor.

De exemplu, PDF24 Creator pentru Windows îți permite să convertești, să comprimi, să unești sau să semnezi fișiere PDF complet local.

Dacă folosești macOS sau Linux, aplicații precum Stirling PDF, PDFsam Basic sau PDF Arranger oferă funcționalități similare și chiar sunt open-source, astfel încât poți verifica codul pentru siguranță.

Folosind aceste unelte offline, documentele tale rămân protejate și nu-ți pui dispozitivul în pericol. În concluzie, deși convertoarele PDF online gratuite par convenabile, riscurile lor depășesc avantajele.

Dacă vrei să-ți protejezi datele și viața digitală, alege întotdeauna alternative sigure, care rulează local pe calculatorul tău.