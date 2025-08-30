De ce a durat 13 ore intervenția poliției la Otopeni. Cum a fost capturat bărbatul. Filmul evenimentelor

O intervenție tensionată a poliției din Otopeni s-a încheiat vineri seara, după mai bine de 13 ore de negocieri și pregătiri ale trupelor speciale. Un bărbat de 28 de ani, suspectat că și-a ucis copilul vitreg de nici trei ani, s-a baricadat în locuința sa, amenințând că își va lua viața și că va arunca de la balcon celălalt copil, în vârstă de un an. Forțele de ordine au ales să nu intervină în forță de la început, din cauza riscului iminent asupra vieții minorului. În cele din urmă, suspectul a fost imobilizat și arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de omor calificat.

Cum s-a ajuns la asediul din Otopeni

Cazul a început în urmă cu o săptămână, pe 23 august, când copilul vitreg al bărbatului a fost găsit fără viață în apartament. Mama a declarat inițial că micuțul acuzase dureri de burtă cu o zi înainte. Abia pe 25 august, rezultatele autopsiei au arătat realitatea cruntă: copilul fusese bătut cu brutalitate și prezenta urme vechi de violență.

Pe 28 august, mama a recunoscut în fața anchetatorilor că partenerul ei era autorul faptei. Acesta manifesta de mai mult timp un comportament agresiv față de ea și copil, lucru confirmat și de rudele tinerei, care au declarat că violențele erau aproape zilnice.

A doua zi, pe 29 august, polițiștii au mers să îl rețină pe bărbat. Atunci, individul s-a baricadat în apartament împreună cu celălalt copil și a început să amenințe că se sinucide și că îl va ucide și pe micuț. Situația a transformat reținerea într-o operațiune complexă.

De ce au durat negocierile peste 13 ore

Potrivit adjunctului IPJ Ilfov, Remus-Mugurel Florea, trupele de intervenție au ezitat să acționeze în forță din cauza pericolului direct pentru viața copilului.

„Negocierile le-au purtat colegii mei negociatori pentru a evita autovătămarea acestei persoane și pentru a salva viața minorului. În final am intrat în forță, fără ca nicio persoană să fie vătămată”, a explicat Florea la Digi24.

După câteva ore, suspectul a eliberat copilul de un an și l-a predat negociatorilor. Cu toate acestea, el a continuat să refuze predarea și să amenințe cu sinuciderea.

Trupele speciale au fost nevoite să pregătească minuțios intervenția, polițiștii de la SIAS stând ore întregi pe acoperiș pentru a asigura accesul prin rapel.

Operațiunea s-a finalizat abia după 13 ore și jumătate. Doi luptători au coborât în rapel pe geam, în timp ce alți agenți au spart ușa. În câteva secunde, suspectul a fost imobilizat și încătușat, fără a produce alte victime.

Filmul complet al evenimentelor

23 august: copilul de aproape trei ani a murit, mama pretinzând inițial că era bolnav.

25 august: autopsia a arătat că micuțul fusese bătut violent.

28 august: mama recunoaște că partenerul este autorul agresiunii.

29 august: poliția merge să îl rețină, dar bărbatul se baricadează cu celălalt copil. Începe operațiunea.

30 august: după peste 13 ore de negocieri, trupele SIAS intră simultan pe geam și pe ușă și îl capturează.

Consecințele tragediei din Otopeni

Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și este acuzat de omor calificat. Anchetatorii urmează să stabilească toate circumstanțele crimei și să verifice posibilele responsabilități în întârzierea raportării cazului.

Tragedia de la Otopeni a readus în prim-plan problema violenței domestice și a vulnerabilității copiilor aflați în medii abuzive. Faptul că femeia nu a reclamat anterior agresiunile, din cauza amenințărilor, a permis ca situația să escaladeze până la un deznodământ dramatic.