DC Comics interzice folosirea inteligenței artificiale generative: „AI nu visează, nu simte, nu face artă”

Într-o eră în care marile industrii creative testează limitele tehnologiei, editura DC Comics a trasat o linie fermă: nu va folosi niciodată inteligență artificială generativă pentru a crea povești sau ilustrații. Anunțul a fost făcut de Jim Lee, președintele companiei, în cadrul New York Comic Con 2025, în fața unei săli pline de fani care au aplaudat decizia.

„Nu acum, nu niciodată, atât timp cât Anne DePies și cu mine conducem această companie. Ceea ce facem și de ce o facem este profund legat de umanitate”, a spus Lee, reafirmând o poziție artistică și etică într-o perioadă în care mulți creatori se tem de pierderea locurilor de muncă și a identității culturale în fața algoritmilor.

Decizia DC Comics vine într-un moment tensionat pentru industria benzilor desenate, după ce anul trecut compania a fost acuzată că ar fi permis utilizarea imaginilor generate de AI pe unele coperte variante ale unor volume. În urma reacției vehemente a fanilor și a artiștilor, editura a retras acele materiale și a încheiat colaborarea cu cel puțin un artist implicat.

Atunci, DC a subliniat că are „politici clare și vechi care impun ca fiecare lucrare să fie creația originală a artistului”. Jim Lee a reiterat acum această regulă fundamentală: „Oamenii simt instinctiv autenticitatea. Reacționăm negativ la ceea ce pare fals. De aceea contează creativitatea umană. AI nu visează. Nu simte. Nu creează artă. Doar o combină.”

Mesajul său a fost interpretat nu doar ca o poziție morală, ci și ca o strategie de a reafirma valorile clasice ale unei edituri care a construit, de aproape un secol, o parte esențială din mitologia pop globală. Într-un univers în care Superman, Batman sau Wonder Woman simbolizează curajul și integritatea, poziția DC se aliniază perfect cu filosofia sa de brand: „adevăr, dreptate și un viitor mai bun”.

Reacția industriei și a fanilor

Reacțiile la decizia DC Comics au fost covârșitor pozitive, mai ales în rândul artiștilor vizuali și scenariștilor care se tem că AI-ul le-ar putea submina munca. În ultimul an, numeroși ilustratori au acuzat companiile media și studiourile de film că utilizează inteligență artificială pentru a reduce costurile, înlocuind desenatori, coloristi și designeri grafici cu modele de generare automată.

Pentru mulți creatori, atitudinea DC reprezintă o formă de solidaritate. „Este o gură de aer proaspăt. Într-o perioadă în care unii editori aleg drumul ușor, DC demonstrează că își respectă artiștii și publicul”, a comentat un ilustrator invitat la Comic Con.

Fanii, la rândul lor, au salutat hotărârea pe rețelele sociale, invocând ideea că benzile desenate au fost dintotdeauna o formă de expresie profund umană, în care fiecare linie și culoare poartă emoția celui care o creează. „Nu vreau un Batman desenat de o mașină. Vreau unul care poartă semnătura unui artist, cu imperfecțiunile lui reale”, a scris un utilizator pe X (fostul Twitter).

De partea cealaltă, o parte a industriei tech consideră că respingerea totală a AI-ului ar putea limita inovația. Unii specialiști argumentează că instrumentele de inteligență artificială ar putea fi folosite responsabil, doar ca suport pentru procesul creativ, nu ca substitut. Totuși, Jim Lee și echipa sa au ales o poziție radical clară: „Niciodată.”

O luptă pentru viitorul artei și al eticii

Decizia DC Comics ridică o întrebare mai amplă despre rolul artistului în epoca digitală. În timp ce studiouri de film, platforme de streaming și chiar edituri experimentale explorează folosirea AI-ului pentru scenarii, animație sau ilustrații, tot mai mulți creatori cer o reglementare clară și o protecție a drepturilor de autor.

Cazuri recente au arătat cum unele modele generative au fost antrenate pe milioane de opere existente fără acordul autorilor. Din acest motiv, refuzul DC poate fi citit și ca o declarație de integritate profesională: o delimitare de o industrie care riscă să transforme arta într-un produs automatizat, lipsit de emoție.

Pe termen lung, această poziție ar putea influența și alți mari jucători din domeniul cultural. Marvel, Dark Horse sau Image Comics ar putea fi nevoite să își clarifice poziția în fața publicului și a artiștilor. În fond, nu este vorba doar despre tehnologie, ci despre încredere.

„Când un fan cumpără o bandă desenată, el cumpără sufletul unui artist, nu o sinteză digitală”, a spus Jim Lee în încheierea panelului. Declarația, aparent simplă, a devenit rapid virală în mediul online, fiind percepută ca un manifest pentru autenticitate.

Într-o lume în care AI-ul amenință să redefinească granițele dintre om și mașină, DC Comics a ales să rămână de partea oamenilor. Iar, pentru moment, publicul pare să îi ofere toată susținerea — dovadă că, măcar în universul supereroilor, umanitatea încă este puterea supremă.