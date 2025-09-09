Date îngrijorătoare: August 2025 a fost a treia cea mai călduroasă lună august de pe Pământ

Luna august 2025 a confirmat din nou tendința alarmantă a încălzirii globale. Potrivit datelor publicate de Observatorul European Copernicus, aceasta a fost a treia cea mai fierbinte lună august înregistrată vreodată la nivel mondial, depășită doar de august 2023 și august 2024. Valurile de căldură au lovit puternic Europa de Vest și Asia, aducând temperaturi extreme și consecințe resimțite atât pe uscat, cât și în oceane.

O lună august sub semnul recordurilor climatice

Institutul climatic european a transmis într-un comunicat că ”similar lunii iulie 2025, august 2025 a fost a treia cea mai caldă lună august la nivel global pe suprafețele terestre și oceanice, după august 2023 și august 2024”. Aceste rezultate confirmă că fenomenul încălzirii globale continuă să se accelereze, iar lunile de vară devin tot mai sufocante.

Temperatura medie globală înregistrată în august 2025 a fost cu 1,29°C mai mare decât media din era preindustrială (1850–1900). Această creștere nu mai poate fi privită ca un fenomen izolat, ci ca parte a unei tendințe constante care aduce tot mai multe efecte extreme: valuri de căldură prelungite, incendii de vegetație, secete severe și perturbări climatice la scară globală.

Cum sunt colectate datele climatice

Pentru a realiza aceste evaluări, programul Copernicus analizează la începutul fiecărei luni performanța lunii anterioare. Se folosesc măsurători prin satelit, observații terestre și modele climatice complexe, toate combinate pentru a obține o imagine completă a stării planetei.

Setul de date Copernicus acoperă ultimii 85 de ani, oferind posibilitatea de a urmări cu precizie evoluția temperaturilor și de a compara lună de lună situația actuală cu cea din trecut. În acest fel, specialiștii pot trage semnale de alarmă timpurii și pot evidenția ritmul rapid al schimbărilor climatice.

August 2025, încă o confirmare a crizei climatice

Faptul că ultimele trei luni august din istorie au fost și cele mai fierbinți demonstrează fără echivoc accelerarea schimbărilor climatice. 2023 și 2024 rămân anii care au adus cele mai ridicate valori, însă apropierea lui 2025 de aceste recorduri confirmă că temperaturile extreme nu mai sunt excepții, ci noua normalitate.

Valurile de căldură care au afectat Europa de Vest și Asia sunt doar o parte vizibilă a acestui fenomen global. Pe termen lung, aceste date pun presiune suplimentară pe factorii de decizie, fiind necesare măsuri urgente de reducere a emisiilor și de adaptare la efectele schimbărilor climatice.

August 2025 nu a fost doar o lună toridă, ci încă un semnal puternic că planeta se încălzește într-un ritm îngrijorător și că soluțiile nu mai pot fi amânate.