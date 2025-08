Daniela Nane, dezvăluiri despre prețul succesului. Cum jonglează între carieră și viața personală: „E important ca partenerul să înțeleagă”. EXCLUSIV

Daniela Nane a debutat pe scena Teatrului Național din București în 1992, la un an după ce a câștigat concursul Miss România. S-a remarcat în peste 50 de roluri, atât în teatru, cât și în cinematografie. Recent, a bifat o nouă apariție în filmul Cine nu e gata, în regia lui A.A. Florian. Actrița ne-a dezvăluit ce a surprins-o la rolul primit și a vorbit despre începuturile carierei sale și greutățile întâmpinate.

În filmul Cine nu e gata, lansat de curând, Daniela Nane o interpretează pe șefa Victoriei – Ioana Budu, o persoană dură, care îi dă bătăi de cap tinerei corporatiste. Actrița ne-a mărturisit că diferența dintre acest rol și cele peste 50 pe care le-a jucat până acum este că face parte dintr-un proiect independent, ce pune accentul pe o problemă actuală: burnout-ul.

Și, la un moment dat, m-au sunat că da, au reușit să finanțeze filmul și o să înceapă filmările, m-am bucurat, evident. Eu am un rol episodic, joc pe noua șefă a Victoriei, personajul principal, director într-o corporație, care îi face zile negre, dar o și ajută atunci când are nevoie”, ne-a spus Daniela Nane.

Daniela Nane a subliniat că, asemenea personajelor din film, oamenii tind să se transforme în mici roboței, axați pe muncă și performanță, uitând ce îi face cu adevărat fericiți.

Deși se mândrește cu rolurile sale și vorbește deschis despre carieră, când vine vorba despre viața personală, Daniela Nane a ales mereu discreția. Între 1998 și 2002, a fost căsătorită cu Viorel Popa, cu care are un fiu, Codrin. În 2016, s-a căsătorit cu Adrian Cioroianu, dar în 2024, după ce a fost surprinsă în compania tenorului Octavian Ene, actrița a confirmat, printr-un mesaj online, că este divorțată.

Daniela ne-a spus că nu este ușor pentru un artist să găsească un echilibru între viața personală și cea profesională, tocmai pentru că nu există un program fix.

„În primul rând, e important ca partenerul să înțeleagă că viața profesională a unui artist nu are ore fixe. Noi nu plecăm la 7 dimineața ca să ne întoarcem la 5pm, de luni până vineri. Sunt zile în care încep ziua de lucru la 4 dimineața dacă am filmare de la 6 și termin seara târziu dacă am și spectacol.

Sau pot începe filmările la 10-11 seara, după spectacol, deși dimineață am avut înregistrări sau muncă de birou. Sau mă întorc noaptea pe drum după un spectacol într-un alt oraș, dacă a doua zi am de lucru de dimineață. E un program destul de… nu e haotic, pentru că noi avem agenda bine stabilită, un program bine ordonat, doar că rareori este ceva regulat. Și atunci e bine să ai lângă tine pe cineva care să înțeleagă tipul ăsta de activitate cu program neregulat”, a menționat Daniela Nane.