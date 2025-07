Daciana Sârbu şi Victor Ponta, un divorţ cum rar întâlneşti. Cei doi au rămas în relaţii bune, cum şi-au pregătit fetele pentru despărţire

După un mariaj de 19 ani, Daciana Sârbu și Victor Ponta au pus punct căsniciei la începutul acestui an. Cei doi au ales discreția în gestionarea despărțirii, evitând expunerea publică și detaliile personale. Recent însă, fosta europarlamentară a vorbit deschis despre această etapă din viața sa, într-un interviu acordat Știrilor Antena Stars.

Deși divorțul a luat prin surprindere opinia publică, fosta soție a politicianului spune că fetele lor nu au fost afectate în mod negativ. „Avem o relație civilizată, de comunicare, ceea ce a ajutat enorm în menținerea unui climat stabil pentru copii”, a explicat ea.

Daciana Sârbu și Victor Ponta au două fiice – una biologică și una adoptată. Maria, fetița adoptată de cei doi, a fost integrată perfect în familie.

„Pentru Maria sigur că am fost pregătiți. Am ales un moment în care am fost foarte echilibrați. Aveam multă iubire de oferit. Pentru mine… am simțit că am fost iubită de Dumnezeu încât cumva trebuia să dau înapoi tot ce am primit, recunoștința mea pentru viața pe care am avut-o. Așa a apărut Maria”, a declarat Daciana Sârbu.