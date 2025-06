Cum arată acum fetița adoptată de Victor Ponta și Daciana Sârbu. Imagini rare cu familia, după divorț

Deși au ales drumuri separate în viața personală, Victor Ponta și Daciana Sârbu demonstrează că rămân profund implicați împreună în creșterea și educația fiicei lor adoptive, Maria. Cei doi au fost prezenți, recent, la festivitatea de absolvire a clasei a III-a, un moment cu puternică încărcătură emoțională, pe care ambii părinți l-au împărtășit cu publicul pe rețelele sociale.

Fostul premier Victor Ponta a publicat pe Facebook mai multe fotografii de la eveniment, însoțite de un mesaj emoționant, în care a vorbit despre mândria de tată și bucuria de a o vedea pe Maria trecând peste o nouă etapă din viața școlară. Într-una dintre imagini, Daciana Sârbu apare alături de fiica lor în curtea școlii, decorată festiv cu baloane albastre, verzi și albe. Îmbrăcată într-o rochie lungă, cu imprimeu floral, și cu o coroniță de flori pe cap, Daciana zâmbește larg, alături de Maria, care poartă uniforma școlii, fustă bleumarin, adidași colorați și o pălărie de paie.

Într-o altă fotografie, Victor Ponta este surprins în sala de clasă, alături de Maria, la o bancă din fața dulapurilor decorate cu steluțe galbene. Fostul premier, îmbrăcat lejer, într-o cămașă albă de vară, ține în mână câteva cărți, în timp ce Maria poartă cu mândrie o medalie tricoloră și diploma de absolvire, vizibil emoționată.

„Am rămas de „moda veche”: încă mai cred că școala și educația sunt cele mai importante daruri pentru un copil! Azi am sărbătorit-o pe Maria și, încă o dată, am realizat cât de grea și cât de importantă este meseria de profesor (învățător, educator). Le mulțumim din inimă celor care ne ajută în acest efort uriaș, dar esențial pentru viitorul copiilor noștri. Educația este prioritatea absolută pentru părinți — din păcate, nu și pentru Statul Român. Sunt sigur că le va folosi toată viața (chiar dacă NU în politica din România)!

We all love you, Maria”, a scris Victor Ponta.