Dacia Sandero 2026, o victorie importantă pentru gigantul de la Mioveni. Schimbările majore detaliate de experții italieni la noua variantă

Dacia marchează o nouă etapă în evoluția modelului Sandero, cel mai vândut autoturism din Europa în 2024. Noua generație 2026 a fost analizată în detaliu de publicațiile auto din Italia, care au remarcat un salt considerabil în ceea ce privește designul, tehnologia și motorizările. Deși mașina păstrează platforma CMF-B a Grupului Renault, transformările estetice și funcționale sunt semnificative, iar experții italieni consideră că modelul devine acum „o alegere emoțională, nu doar rațională”.

Schimbările nu se limitează la detalii superficiale. De la farurile LED redesenate până la noul interior digital, Dacia Sandero 2026 aduce o rafinare care o apropie de rivalii săi direcți din clasa compactă. Pentru o marcă obișnuită să joace cartea simplității, noul Sandero pare dovada că Dacia vrea să păstreze avantajul economic, dar fără compromisuri de imagine.

Design exterior complet reconfigurat

Italienii de la AutoEveryeye.it descriu Sandero 2026 drept „cea mai coerentă și matură versiune din istoria modelului”. Designul renunță la semnătura luminoasă în formă de Y și adoptă un T inversat, cu o bandă LED continuă care se extinde până la grila radiatorului. Grila are acum o textură pixelată, iar logo-ul Dacia este mai pronunțat și mai elegant integrat.

În partea din spate, stopurile preiau același concept vizual, cu elemente pixelate și o bară de protecție pe toată lățimea mașinii, oferind o impresie de stabilitate. Caroseria este completată de o dungă neagră mată și o nouă nuanță galbenă care accentuează profilul sportiv. Versiunea Stepway a fost înălțată cu 37 de milimetri, ceea ce îi conferă un aspect mai robust, iar noile jante din aliaj contribuie la senzația de modernitate.

Pentru o mașină construită pe aceeași platformă tehnică ca generația precedentă, proporțiile sunt neschimbate, dar detaliile vizuale au fost ajustate inteligent pentru a crea impresia unui model complet nou.

Interior rafinat și dotări de clasă superioară

Cabina Daciei Sandero 2026 a fost complet reproiectată. Jurnaliștii italieni au remarcat materiale mai plăcute la atingere, guri de aerisire redesenate și o țesătură de calitate superioară pentru planșa de bord. Atmosfera generală din interior este mai rafinată, cu accente inspirate de la Renault Clio, dar păstrând simplitatea funcțională specifică mărcii.

Centrul de comandă este dominat acum de un ecran tactil de 10,1 inci, mai mare decât cel de 8 inci al versiunii anterioare. Sistemul de infotainment oferă navigație online, compatibilitate completă Android Auto și Apple CarPlay, încărcare wireless pentru smartphone și un panou de bord digital de 7 inci.

Printre noutățile funcționale se numără oglinzile rabatabile electric, faza lungă automată și butonul My Safety, care permite configurarea rapidă a funcțiilor preferate de asistență la condus.

Motoare mai puternice și autonomie record la GPL

Cea mai importantă îmbunătățire vine sub capotă. Motorul pe benzină de 90 CP a fost înlocuit cu o versiune de 100 CP, în timp ce propulsorul ECO-GPL trece de la 100 la 120 CP și poate fi combinat, în premieră, cu o transmisie automată.

Autonomia versiunii GPL a crescut considerabil, ajungând la 1.590 km datorită unui rezervor de benzină mai mare. Noutatea absolută este introducerea versiunii Sandero Hybrid 155 , cu un motor de 1,8 litri, disponibil inițial pe Stepway și ulterior pe Streetway. Acest propulsor hibrid promite performanțe superioare, dar și un consum semnificativ mai redus, fiind primul hibrid real oferit pe gama Sandero.

Asistență avansată și siguranță sporită

Lista de sisteme ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) a fost extinsă: Sandero 2026 primește frânare automată de urgență cu detectare pentru pietoni, bicicliști și motocicliști, sistem de avertizare la oboseală, menținerea benzii de rulare și control automat al fazei lungi. Toate aceste funcții aduc modelul românesc la același nivel cu concurenții occidentali din segmentul compact-urban.

Pentru Dacia, Sandero 2026 este mai mult decât o restilizare — este o declarație de maturitate. Italienii consideră că modelul reușește să combine prețul accesibil cu o experiență de condus și un design care nu mai par economice, ci echilibrate și moderne.

Prin această versiune, Dacia demonstrează că succesul nu mai vine doar din raționalitate, ci și din plăcerea vizuală și tehnologică.