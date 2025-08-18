Dacia Jogger „de Capri”, o raritate pe şosele. Ar fi fost produse doar trei astfel de maşini, ce au special: ”Încearcă să omologhezi asta la RAR”

Pe străduțele insulei Capri din Italia, turiștii au avut parte de o apariție neobișnuită: o Dacia Jogger decapotabilă, transformată într-un taxi open-top. Imaginile cu mașina atipică au apărut pe rețelele de socializare, stârnind curiozitatea și, în același timp, dezbateri aprinse între pasionații auto.

Model atipic de Dacia Jogger, pe străduțele din Capri

Potrivit celui care a publicat fotografiile pe grupul Car Spotting, acest model este extrem de rar: „Dacia Jogger open-top taxi în insula Capri. Din ce înţeleg au fost produse 3 astfel de maşini. Conversia a fost realizată de studioul Vernagallo Stile deschis la Torino de Giovanni Vernagallo. Omul a fost la începuturile carierei la Centro Stile GHIA şi la Michellotti, unde a lucrat la designul versiunilor beach car de Fiat 500 şi 600. Compania lui e furnizorul de taxiuri decapotate pentru insula Capri, vechile versiuni cabrio ale FIAT Marea, Scudo sau Nissan NV200 fiind construite tot de Vernagallo.”

Astfel, Dacia Jogger se adaugă unei liste scurte de modele transformate special pentru cerințele insulei, unde taxiurile decapotabile sunt parte din peisajul turistic. Conversia open-top este menită să ofere turiștilor o experiență mai plăcută și mai pitorească atunci când circulă pe străduțele înguste și însorite ale insulei.

Totuși, reacțiile internauților au fost împărțite. Dacă unii au apreciat ideea și raritatea modelului, alții nu au ezitat să își exprime părerile critice, considerând că designul și execuția lasă de dorit.

Un utilizator a remarcat specificul local al acestor vehicule: „Sunt specifice insulei, nu circulă în altă parte. Cam toate taxiurile de acolo sunt așa, stil Landaulet. Îţi dai seama că nu mai au aceeași rigiditate pentru un drum public normal, dar acolo traficul e extrem de lejer…”

Apreciat de unii, criticat de alții

Alții au ironizat posibilitatea ca un astfel de model să circule legal pe șoselele din România: „Încearcă să omologhezi asta la comuniştii de la RAR.”

Comentariile au continuat pe același ton, unele dintre ele extrem de critice: „Nişte gunoaie… par făcute de Dorel cu flexu’ şi barosu’. De aproape se vede chitul pocnit şi retușurile făcute în marele stil italian… ciment întins cu gletiera şi vopsite cu bidineaua”, „Și i-a pus acoperiș. Nu mai bine mergea cu geamurile deschise?”, „Ce porcărie”.

Cu toate acestea, pentru turiștii de pe insula Capri, mașina nu este neapărat un obiect de analiză tehnică, ci o parte din farmecul vacanței. Să circuli într-un taxi decapotat pe străduțele insulei este o experiență în sine, iar faptul că printre modelele clasice de Fiat sau Nissan se strecoară și o Dacia Jogger adaptată, nu face decât să sporească unicitatea locului.

Chiar dacă în România ar fi aproape imposibil ca un asemenea model să fie acceptat pentru circulația pe drumurile publice, în Capri el își găsește perfect locul, răspunzând nevoii de a oferi turiștilor o experiență inedită. Iar raritatea sa – doar trei exemplare produse – transformă Dacia Jogger de Capri într-o curiozitate auto, un experiment de design care va continua să atragă atenția pasionaților de mașini din întreaga lume.