Ultima ora
De ce n-ar trebui să amesteci cafea cu antibiotice, conform oamenilor de știință
26 aug. 2025 | 10:06
de Iulia Kelt

Dacia Bigster, în opinia Top Gear – cât de bună este mașina românească pentru experții britanici

AUTO
Dacia Bigster, în opinia Top Gear - cât de bună este mașina românească pentru experții britanici
Review-ul Top Gear pentru Dacia Bigster / Foto: Top Gear

Dacia Bigster, cel mai nou și mai mare SUV al mărcii românești, promite spațiu generos și prețuri competitive, între 25.215 și 29.545 de lire sterline.

Dacia a lansat oficial modelul Bigster, un SUV din segmentul C care se poziționează ca vârf de gamă al mărcii și care aduce o alternativă mai spațioasă față de binecunoscutul Duster.

Cu un preț de pornire puțin peste 25.000 de lire sterline pentru varianta „Expression” cu tracțiune față și cutie manuală, Bigster rămâne una dintre cele mai accesibile opțiuni de pe piață în raport cu dimensiunile și dotările sale.

Vezi și:
Dacia Jogger decapotabilă, surpriză pe insula Capri: Cum a ajuns Jogger să fie reinventată în stil italian
Presa de peste hotare scoate la tablă Dacia Bigster. Ce i-a impresionat pe jurnaliștii străini la mașina românească?

Gama ajunge până la 29.545 de lire sterline pentru versiunea hibridă „Extreme” de 155 CP, menținându-se sub pragul de 30.000 de lire, unde rivalii abia încep să se poziționeze.

Modelul este construit pe platforma CMF, comună cu Jogger și Duster, și împrumută multe elemente de design de la fratele mai mic, păstrând însă un portbagaj mult mai generos și dimensiuni adaptate familiilor care au nevoie de mai mult spațiu, se arată într-un review realizat de cei de la Top Gear.

Spațiu și dotări practice pentru familii în Dacia Bigster

Cu un portbagaj ce atinge 677 de litri în varianta mild-hybrid de 140 CP, Dacia Bigster depășește rivali precum VW Tiguan sau Kia Sportage la acest capitol.

Scaunele spate pot fi pliate direct din portbagaj, transformând SUV-ul într-un vehicul cu valențe de mic furgon, ideal pentru transportul obiectelor voluminoase.

În plus, pasagerii din spate beneficiază de spațiu suficient pentru picioare, ceea ce face ca Bigster să fie o opțiune confortabilă pentru călătorii mai lungi.

În ceea ce privește dotările, modelul nu excelează în lux, dar oferă elemente esențiale care fac experiența mai plăcută: plafon panoramic opțional, hayon electric și climatizare pe două zone.

Sistemul de prindere YouClip aduce soluții inteligente pentru depozitare, accentuând orientarea pragmatică a mărcii.

review dacia bigster top gear

Review Top Gear pentru Dacia Duster / Foto: Top Gear

Performanță și experiență la condus

Bigster introduce în premieră noul sistem de propulsie full-hybrid de 155 CP, disponibil pe versiunea de top. Pe lângă acesta, clienții pot alege și motorizări mai accesibile, inclusiv varianta mild-hybrid.

La drum, SUV-ul se remarcă printr-un comportament sigur și previzibil, chiar dacă nu oferă sportivitatea modelelor concurente. Suspensiile sunt setate pentru confort, iar zgomotul la viteze mari rămâne una dintre puținele neajunsuri semnalate.

De asemenea, Bigster respectă toate cerințele de siguranță GSR II, incluzând sisteme precum asistența la menținerea benzii, monitorizarea unghiului mort și limitatorul de viteză, care pot fi configurate rapid prin butonul „My Safety”.

Verdictul Top Gear

Dacia Bigster se dovedește a fi o evoluție firească în gama producătorului, aducând mai mult spațiu și un plus de rafinament la un preț accesibil, scriu jurnaliștii de la Top Gear.

Nu este cel mai sofisticat SUV din segment, dar reușește să ofere exact ceea ce promite: valoare pentru bani, echipamente utile și un design robust.

Pentru familiile care caută un SUV practic și fiabil, Bigster devine o opțiune solidă în 2025, confirmând strategia Dacia de a rămâne lider pe piața accesibilă.

Final de august neobișnuit de rece. Meteorologii anunță temperaturi de până la 0 grade Celsius. Cât ține valul de frig
Recomandări
Canicula afectează autonomia mașinilor electrice mai mult decât gerul, conform experților auto. Tesla, Kia și Citroën, sub lupă
Canicula afectează autonomia mașinilor electrice mai mult decât gerul, conform experților auto. Tesla, Kia și Citroën, sub lupă
Fermierii români, în vizorul ITM. Dacă ai cerut subvenții APIA, te poți aștepta la controale masive de la autorități
Fermierii români, în vizorul ITM. Dacă ai cerut subvenții APIA, te poți aștepta la controale masive de la autorități
Logitech lansează MX Master 4, un mouse premium cu rezistență sporită și funcții noi
Logitech lansează MX Master 4, un mouse premium cu rezistență sporită și funcții noi
Nvidia lansează un „creier pentru roboți” de 3.499 dolari care promite să revoluționeze lumea. Ce poate să facă Jetson AGX Thor?
Nvidia lansează un „creier pentru roboți” de 3.499 dolari care promite să revoluționeze lumea. Ce poate să facă Jetson AGX Thor?
YouTube Music marchează 10 ani cu funcții noi și măsuri dure împotriva dezinformării
YouTube Music marchează 10 ani cu funcții noi și măsuri dure împotriva dezinformării
Un nou lanț de magazine cu prețuri mici intră pe piața din România. În ce orașe vor fi deschise
Un nou lanț de magazine cu prețuri mici intră pe piața din România. În ce orașe vor fi deschise
Câtă evaziune fiscală poți să faci în România când 700.000 de firme nu au cont în bancă, dar au înregistrat datorii de miliarde
Câtă evaziune fiscală poți să faci în România când 700.000 de firme nu au cont în bancă, dar au înregistrat datorii de miliarde
Pe 14 septembrie, cucerește Bucureștiul pe două roți în cadrul Turului României!
Pe 14 septembrie, cucerește Bucureștiul pe două roți în cadrul Turului României!
Revista presei
Adevarul
Scene șocante surprinse la Paris: român vânat de traficanții care voiau să-l linșeze. „Omoară-l dacă mai filmează”
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Horoscopul zilei de marți, 26 august 2025. Zodiile cu noroc dublu în ultima săptămână de vară
Playtech Știri
Horoscopul chinezesc săptămâna 25-31 august. Nativii „Câine” îşi redefinesc valorile în următoarele zile
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 25 august. Se anunţă ore de iubire şi romantism
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!