Dacia Bigster, în opinia Top Gear – cât de bună este mașina românească pentru experții britanici

Dacia Bigster, cel mai nou și mai mare SUV al mărcii românești, promite spațiu generos și prețuri competitive, între 25.215 și 29.545 de lire sterline.

Dacia a lansat oficial modelul Bigster, un SUV din segmentul C care se poziționează ca vârf de gamă al mărcii și care aduce o alternativă mai spațioasă față de binecunoscutul Duster.

Cu un preț de pornire puțin peste 25.000 de lire sterline pentru varianta „Expression” cu tracțiune față și cutie manuală, Bigster rămâne una dintre cele mai accesibile opțiuni de pe piață în raport cu dimensiunile și dotările sale.

Gama ajunge până la 29.545 de lire sterline pentru versiunea hibridă „Extreme” de 155 CP, menținându-se sub pragul de 30.000 de lire, unde rivalii abia încep să se poziționeze.

Modelul este construit pe platforma CMF, comună cu Jogger și Duster, și împrumută multe elemente de design de la fratele mai mic, păstrând însă un portbagaj mult mai generos și dimensiuni adaptate familiilor care au nevoie de mai mult spațiu, se arată într-un review realizat de cei de la Top Gear.

Spațiu și dotări practice pentru familii în Dacia Bigster

Cu un portbagaj ce atinge 677 de litri în varianta mild-hybrid de 140 CP, Dacia Bigster depășește rivali precum VW Tiguan sau Kia Sportage la acest capitol.

Scaunele spate pot fi pliate direct din portbagaj, transformând SUV-ul într-un vehicul cu valențe de mic furgon, ideal pentru transportul obiectelor voluminoase.

În plus, pasagerii din spate beneficiază de spațiu suficient pentru picioare, ceea ce face ca Bigster să fie o opțiune confortabilă pentru călătorii mai lungi.

În ceea ce privește dotările, modelul nu excelează în lux, dar oferă elemente esențiale care fac experiența mai plăcută: plafon panoramic opțional, hayon electric și climatizare pe două zone.

Sistemul de prindere YouClip aduce soluții inteligente pentru depozitare, accentuând orientarea pragmatică a mărcii.

Performanță și experiență la condus

Bigster introduce în premieră noul sistem de propulsie full-hybrid de 155 CP, disponibil pe versiunea de top. Pe lângă acesta, clienții pot alege și motorizări mai accesibile, inclusiv varianta mild-hybrid.

La drum, SUV-ul se remarcă printr-un comportament sigur și previzibil, chiar dacă nu oferă sportivitatea modelelor concurente. Suspensiile sunt setate pentru confort, iar zgomotul la viteze mari rămâne una dintre puținele neajunsuri semnalate.

De asemenea, Bigster respectă toate cerințele de siguranță GSR II, incluzând sisteme precum asistența la menținerea benzii, monitorizarea unghiului mort și limitatorul de viteză, care pot fi configurate rapid prin butonul „My Safety”.

Verdictul Top Gear

Dacia Bigster se dovedește a fi o evoluție firească în gama producătorului, aducând mai mult spațiu și un plus de rafinament la un preț accesibil, scriu jurnaliștii de la Top Gear.

Nu este cel mai sofisticat SUV din segment, dar reușește să ofere exact ceea ce promite: valoare pentru bani, echipamente utile și un design robust.

Pentru familiile care caută un SUV practic și fiabil, Bigster devine o opțiune solidă în 2025, confirmând strategia Dacia de a rămâne lider pe piața accesibilă.