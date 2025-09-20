Ultima ora
Elon Musk riscă să fie exclus din Royal Society după discursul înflăcărat de la mitingul din Londra
20 sept. 2025 | 13:06
de Andrei Simion

Dacă dau 1.000.000 $ pe „Viza de Aur” a lui Trump, devin cetățean american? Ce este de fapt aceasta și la ce ajută

UTILE
Dacă dau 1.000.000 $ pe „Viza de Aur” a lui Trump, devin cetățean american? Ce este de fapt aceasta și la ce ajută
Așa-numita „viza/carte de aur” de 1.000.000 $ nu oferă cetățenie automată, cel mult ar putea asigura un drept special de ședere și muncă dacă va fi implementată.

Un milion de dolari nu cumpără cetățenia americană. Așa-numita „Viză/Carte de aur”, anunțată la nivel politic, ar funcționa cel mult ca un permis special de ședere și muncă, nu ca o cetățenie instant. Chiar și în scenariul în care schema intră efectiv în vigoare, vorbim despre drept de rezidență condiționat și despre un posibil traseu ulterior – separat – către rezidență permanentă și, abia după ani, către naturalizare.

Ce este „Viza de Aur” și ce ar oferi

Conceptul propus descrie un permis de ședere obținut contra unei contribuții financiare foarte mari (1.000.000 $), adresat străinilor cu „calități excepționale” sau cu investiții majore. Nu este echivalent cu o „green card” automată și, cu atât mai puțin, cu cetățenia; ar facilita locuirea și munca în SUA pe baza unor criterii și condiții ce ar urma să fie detaliate prin norme de implementare.

Până la publicarea unor reguli oficiale clare, rămân multe semne de întrebare: durata permisului, drepturile exacte (angajare, reunificare familială, călătorii), dacă și cum poate duce la rezidență permanentă, ce verificări de securitate/anticorupție se aplică și în ce măsură un ordin executiv poate institui un astfel de regim fără intervenția Congresului. Important: niciun astfel de permis nu acordă cetățenia „la pachet”.

Devii cetățean? Traseul legal, pe scurt

Cetățenia americană se obține prin naturalizare, după ce ai fost rezident permanent (deținător de green card) o perioadă de regulă de 5 ani (3 ani dacă ești căsătorit cu un cetățean american), cu rezidență continuă și prezență fizică adecvată. Apoi urmează verificări de antecedente, testele de engleză și civică și depunerea jurământului.

Chiar și programele investiționale consacrate (de tip EB-5, cu praguri de ~800.000–1.050.000 $ investite și locuri de muncă create) nu oferă cetățenie instant: ele duc, în cel mai bun caz, la rezidență permanentă condiționată, urmată de ridicarea condițiilor și abia apoi, după anii ceruți de lege, la posibilitatea de a solicita cetățenia.

Trump Viza de aur

Cetățenia se obține doar prin naturalizare după ani de rezidență permanentă (green card); detaliile și regulile exacte ale „cărții de aur” nu sunt încă clare.

Cum se raportează la H-1B și la programele existente

Anunțul despre „Viza de Aur” a venit simultan cu ideea unei taxe de 100.000 $ la depunerea cererilor pentru viza de muncă H-1B. H-1B este o viză temporară, sponsorizată de un angajator american, pentru specialiști cu înaltă calificare; taxa propusă ar ridica masiv costurile și nu are legătură cu cetățenia. „Viza de Aur”, în schimb, ar fi o rută separată, pe criteriu financiar și de „merit”/investiție, dar tot fără garantarea cetățeniei.

Dacă te gândești practic: „Viza de Aur” (dacă va exista) ar putea să-ți ofere rezidență pe termen limitat și drept de muncă; nu îți dă automat green card sau pașaport american. Pentru un parcurs solid și predictibil, programele existente (de exemplu, EB-5 pentru investitori sau rutele clasice de muncă/studii/familie) rămân reperele legale clare – cu pași, condiții și termene deja reglementate.

Când vine frigul în România? Trecem rapid de la vară, la temperaturi aproape de îngheţ
Recomandări
Compozitorul Brett James a murit la 57 de ani, într-un accident aviatic
Compozitorul Brett James a murit la 57 de ani, într-un accident aviatic
Trump pune taxă de 100.000 $ pentru viza de muncă H-1B și anunță „viza de aur” de 1 milion de dolari
Trump pune taxă de 100.000 $ pentru viza de muncă H-1B și anunță „viza de aur” de 1 milion de dolari
Cum verifici vechimea în muncă dacă ai lucrat cu contracte pe perioadă determinată
Cum verifici vechimea în muncă dacă ai lucrat cu contracte pe perioadă determinată
Singura creatură de pe pământ ce rămâne în viață chiar și după ce este arsă, înghețată la -200°C și nu moare nici în spațiu
Singura creatură de pe pământ ce rămâne în viață chiar și după ce este arsă, înghețată la -200°C și nu moare nici în spațiu
Un copil de 3 ani a căzut de la etajul 4 în Chiajna. S-a prăbușit pe parbrizul unei mașini parcate
Un copil de 3 ani a căzut de la etajul 4 în Chiajna. S-a prăbușit pe parbrizul unei mașini parcate
Diferența dintre moștenitor și legatar. Cine are prioritate la împărțirea averii. Ce prevede Codul Civil despre ordinea succesorală
Diferența dintre moștenitor și legatar. Cine are prioritate la împărțirea averii. Ce prevede Codul Civil despre ordinea succesorală
Zboruri anulate și întârzieri uriașe după un atac informatic la aeroporturile Berlin și Bruxelles
Zboruri anulate și întârzieri uriașe după un atac informatic la aeroporturile Berlin și Bruxelles
Alertă alimentară. Kaufland și Mega Image retrag de la vânzare loturi de ouă bio contaminate cu Salmonella Typhimurium
Alertă alimentară. Kaufland și Mega Image retrag de la vânzare loturi de ouă bio contaminate cu Salmonella Typhimurium
Revista presei
Adevarul
Locul din România unde localnicii consumă apă pe banii Primăriei. Cum s-a ajuns la situația aberantă care îngroapă bugetele locale
Playsport.ro
Chivu le răspunde criticilor! Ferm pe poziții: „Nu mă simt mai puțin antrenor”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscopul tarot pentru săptămâna 22-28 septembrie 2025. Cupidon stă la pândă pentru două zodii
Playtech Știri
Melania Trump, destăinuire neaşteptată. I-a spus lui Kate Middleton fără să îşi dea seama că se poate auzi: ”Îmi vine să nu mă mai întorc”
Playtech Știri
Toţi se aşteptau să îl vadă în faţa altarului. Artistul din România care a rupt brusc logodna de 5 ani
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...