Dacă dau 1.000.000 $ pe „Viza de Aur” a lui Trump, devin cetățean american? Ce este de fapt aceasta și la ce ajută

Un milion de dolari nu cumpără cetățenia americană. Așa-numita „Viză/Carte de aur”, anunțată la nivel politic, ar funcționa cel mult ca un permis special de ședere și muncă, nu ca o cetățenie instant. Chiar și în scenariul în care schema intră efectiv în vigoare, vorbim despre drept de rezidență condiționat și despre un posibil traseu ulterior – separat – către rezidență permanentă și, abia după ani, către naturalizare.

Ce este „Viza de Aur” și ce ar oferi

Conceptul propus descrie un permis de ședere obținut contra unei contribuții financiare foarte mari (1.000.000 $), adresat străinilor cu „calități excepționale” sau cu investiții majore. Nu este echivalent cu o „green card” automată și, cu atât mai puțin, cu cetățenia; ar facilita locuirea și munca în SUA pe baza unor criterii și condiții ce ar urma să fie detaliate prin norme de implementare.

Până la publicarea unor reguli oficiale clare, rămân multe semne de întrebare: durata permisului, drepturile exacte (angajare, reunificare familială, călătorii), dacă și cum poate duce la rezidență permanentă, ce verificări de securitate/anticorupție se aplică și în ce măsură un ordin executiv poate institui un astfel de regim fără intervenția Congresului. Important: niciun astfel de permis nu acordă cetățenia „la pachet”.

Devii cetățean? Traseul legal, pe scurt

Cetățenia americană se obține prin naturalizare, după ce ai fost rezident permanent (deținător de green card) o perioadă de regulă de 5 ani (3 ani dacă ești căsătorit cu un cetățean american), cu rezidență continuă și prezență fizică adecvată. Apoi urmează verificări de antecedente, testele de engleză și civică și depunerea jurământului.

Chiar și programele investiționale consacrate (de tip EB-5, cu praguri de ~800.000–1.050.000 $ investite și locuri de muncă create) nu oferă cetățenie instant: ele duc, în cel mai bun caz, la rezidență permanentă condiționată, urmată de ridicarea condițiilor și abia apoi, după anii ceruți de lege, la posibilitatea de a solicita cetățenia.

Cum se raportează la H-1B și la programele existente

Anunțul despre „Viza de Aur” a venit simultan cu ideea unei taxe de 100.000 $ la depunerea cererilor pentru viza de muncă H-1B. H-1B este o viză temporară, sponsorizată de un angajator american, pentru specialiști cu înaltă calificare; taxa propusă ar ridica masiv costurile și nu are legătură cu cetățenia. „Viza de Aur”, în schimb, ar fi o rută separată, pe criteriu financiar și de „merit”/investiție, dar tot fără garantarea cetățeniei.

Dacă te gândești practic: „Viza de Aur” (dacă va exista) ar putea să-ți ofere rezidență pe termen limitat și drept de muncă; nu îți dă automat green card sau pașaport american. Pentru un parcurs solid și predictibil, programele existente (de exemplu, EB-5 pentru investitori sau rutele clasice de muncă/studii/familie) rămân reperele legale clare – cu pași, condiții și termene deja reglementate.