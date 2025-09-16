Ultima ora
Robert Redford, legenda filmului american, a murit la 89 de ani. L-ai văzut în Spy Game, All the President’s Men și The Sting
16 sept. 2025 | 15:10
de Iulia Kelt

Dacă ai acest port HDMI pe Smart TV, ai o comoară: La ce servește și cum să profiți la maxim de el

TEHNOLOGIE
Dacă ai acest port HDMI pe Smart TV, ai o comoară: La ce servește și cum să profiți la maxim de el
Portul HDMI pe care trebuie să îl ai pe televizorul tău smart / Foto: el Economista

Televizoarele sunt printre aparatele electronice pe care le schimbăm cel mai rar, însă evoluția lor din ultimii ani este remarcabilă.

De la simple ecrane pentru redarea programelor TV, acestea au devenit adevărate dispozitive inteligente, conectate la internet și cu funcții care depășesc cu mult rolul tradițional.

Printre opțiunile mai puțin cunoscute, dar extrem de utile, se află portul HDMI ARC, un element care poate transforma complet experiența de vizionare și ascultare.

Ce este HDMI ARC și de ce este diferit de un HDMI obișnuit

Majoritatea utilizatorilor știu deja ce reprezintă un port HDMI: o conexiune digitală capabilă să transmită semnal video și audio de înaltă calitate printr-un singur cablu.

Însă nu toți sunt familiarizați cu HDMI ARC (Audio Return Channel). Această tehnologie nu doar primește sunetul de la dispozitive externe conectate la televizor, ci îl poate și transmite înapoi către un sistem audio, cum ar fi un soundbar sau un home cinema.

Diferența esențială față de un port HDMI standard este funcționalitatea bidirecțională: semnalul audio circulă în ambele sensuri. Astfel, dacă urmărești un film pe aplicațiile integrate în Smart TV, sunetul poate fi redat direct pe sistemul audio extern, fără cabluri suplimentare.

Identificarea acestui port este simplă, producătorii marchează în mod vizibil care dintre conexiunile HDMI suportă ARC.

Mai mult decât atât, nu este nevoie de un cablu special: dacă ai deja un cablu HDMI de bună calitate, îl poți utiliza pentru a beneficia de avantajele acestei tehnologii.

Beneficiile utilizării HDMI ARC pentru experiența de divertisment

Principalul atu al HDMI ARC este simplificarea conexiunilor. Cu un singur cablu, poți reda atât imaginea, cât și sunetul la cea mai bună calitate disponibilă. Acest lucru înseamnă mai puține cabluri în jurul televizorului și o instalare mai rapidă a sistemului.

În plus, calitatea audio este vizibil îmbunătățită, mai ales dacă folosești echipamente dedicate. Filmele, serialele sau jocurile video capătă o dimensiune mai profundă prin redarea sunetului surround, fără întârzieri și fără pierderi de semnal.

Pentru pasionații de tehnologie și divertisment, această funcție ascunsă este un adevărat avantaj. De multe ori, utilizatorii își cumpără sisteme audio complexe, dar nu exploatează la maximum capacitățile televizorului. HDMI ARC oferă tocmai această punte între imaginea de calitate și sunetul de nivel profesional.

Așadar, dacă ai un Smart TV modern, verifică porturile disponibile și asigură-te că folosești HDMI ARC. Este o opțiune simplă, dar cu impact major asupra modului în care te bucuri de conținutul preferat.

Când vin primele ninsori în România. Meteorologii anunță că iarna 2025–2026 va fi diferită
Recomandări
AMLA, noua autoritate europeană care schimbă regulile în combaterea spălării banilor în România
AMLA, noua autoritate europeană care schimbă regulile în combaterea spălării banilor în România
Câte ore trebuie să muncești pe zi la Uber ca să faci 7.000 de lei pe lună. Calcul real al veniturilor
Câte ore trebuie să muncești pe zi la Uber ca să faci 7.000 de lei pe lună. Calcul real al veniturilor
Situație alarmantă, la nivel național. Materiile la care nu se mai găsesc profesori nici măcar în cele mai mari licee din țară
Situație alarmantă, la nivel național. Materiile la care nu se mai găsesc profesori nici măcar în cele mai mari licee din țară
REVIEW ADATA SE880 – SSD Extern de viteză mare și, probabil, cea mai deșteaptă și rapidă soluție de backup. Merge până și cu iPhone, Xbox sau PlayStation
REVIEW ADATA SE880 – SSD Extern de viteză mare și, probabil, cea mai deșteaptă și rapidă soluție de backup. Merge până și cu iPhone, Xbox sau PlayStation
Cât câștigă pe oră o româncă care face curățenie în Italia și ce contracte se oferă pentru munca în case private
Cât câștigă pe oră o româncă care face curățenie în Italia și ce contracte se oferă pentru munca în case private
Vânzările de mașini electrice explodează la nivel global, dar una dintre cele mai importante regiuni ale lumii nu vrea să se alinieze
Vânzările de mașini electrice explodează la nivel global, dar una dintre cele mai importante regiuni ale lumii nu vrea să se alinieze
Data limită pentru tichetul de energie de 50 de lei. Cum și unde depui cererea
Data limită pentru tichetul de energie de 50 de lei. Cum și unde depui cererea
Funcția Emergency SOS Live Video ajunge pe Android și promite să revoluționeze apelurile de urgență. Cum funcționează
Funcția Emergency SOS Live Video ajunge pe Android și promite să revoluționeze apelurile de urgență. Cum funcționează
Revista presei
Adevarul
Tânărul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta pe Discord, înainte de arestare: „Eu am fost la Utah Valley University ieri”
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ioana State, fără secrete și diete minune. Cum a slăbit mai bine de 15 kilograme: „Acum am avut răbdare”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Horoscop zilnic 17 septembrie 2025. Zodia care trebuie să fie atentă la prietenii falși
Playtech Știri
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp, din nou împreună. Au îngropat securea războiului: „Timpul a vindecat”. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...