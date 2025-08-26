Cuvintele prin care oamenii descriu natura dispar rapid, arată un studiu. Ce se întâmplă cu conexiunea „om-natură”?

Ultima ora
De ce n-ar trebui să amesteci cafea cu antibiotice, conform oamenilor de știință
26 aug. 2025 | 11:22
de Iulia Kelt

Conexiunea umană cu natura se diminuează, iar limbajul folosit pentru a o descrie scade de peste două secole, avertizează cercetătorii.

Psihologul Miles Richardson de la Universitatea din Derby, Marea Britanie, a realizat un studiu care arată că limbajul prin care oamenii se raportează la natură este în declin constant, se arată într-un studiu publicat în revista Earth.

Decline lingvistic și urbanizare

Pentru analiza sa, Richardson a folosit date din Google Books Ngram Viewer pentru perioada 1800–2019, urmărind frecvența a 28 de cuvinte legate de natură, precum „râu”, „pajiște”, „cioc”, „coastă” sau „ramură”.

Cercetătorul a evitat folosirea denumirilor de specii, considerând că acestea sunt mai tehnice și mai puțin relevante pentru legătura emoțională cu mediul.

Analiza arată o scădere semnificativă, de aproximativ 60%, începând cu 1850, odată cu accelerarea industrializării și urbanizării.

Tendința indică faptul că oamenii au început să observe și să valoreze mai puțin elementele naturii în viața de zi cu zi și în scrierile lor.

Impactul asupra generațiilor și societății

Datele lingvistice au fost comparate cu un model de simulare creat de Richardson, menit să reprezinte scăderea conectării oamenilor cu natura între 1800 și 2020.

Rezultatele au fost surprinzător de apropiate: modelul a reflectat scăderea folosirii cuvintelor legate de natură cu o eroare de sub 5%.

Acest lucru confirmă faptul că pierderea limbajului natural nu este doar o consecință izolată, ci reflectă o diminuare reală a interacțiunii umane cu mediul.

Simularea sugerează că declinul este accentuat de transmiterea redusă a conexiunii cu natura între generații. Richardson subliniază că este esențial ca legătura cu mediul să fie împărtășită copiilor, însă acest lucru devine tot mai dificil într-o lume urbanizată și ecologic degradată.

Conectarea cu natura nu este doar importantă pentru sănătatea mentală a oamenilor, ci și pentru bunăstarea ecosistemelor.

Potrivit cercetătorului, schimbarea relației societății cu natura necesită transformări profunde, pentru a preveni agravarea crizelor de mediu și pentru a reface legătura pierdută între oameni și natură.

Așadar, poate că data viitoare când te afli într-o pădure sau pe o câmpie, poate nu ar fi rău să încerci să te conectezi mai abitir la sursa supremă de viață a noastră, a tuturor – s-ar putea să-ți mulțumești mai târziu.

