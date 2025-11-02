Cuvântul Anului 2025 a fost dictat de TikTok și nici măcar nu e un cuvânt. De ce strigă adolescenții „67” pe rețelele sociale

Dictionary.com a desemnat „67” drept Cuvântul Anului 2025. Da, e un număr nu un cuvânt. Dacă nu ești pe TikTok, pare o farsă; dacă ești, recunoști deja refrenul „six-seven”, spus pe ton jucăuș și însoțit de un gest scurt cu mâna. Nu are sens literal, dar funcționează ca o parolă între adolescenți, un strigăt de energie care se răspândește din clip în clip.

Dincolo de glumă, alegerea spune ceva despre limbajul actual: nu mai trăiește doar în litere și definiții, ci și în sunete, ritm și ritualuri virale care trec rapid din online în viața de zi cu zi. Pe scurt, „67” nu explică lumea o aprinde. Și atât a fost suficient ca un număr să urce, măcar pentru un an, pe prima treaptă a vocabularului.

De la meme fără sens la semnal social

Originea „67” se află în cultura TikTok, unde nonsensul ritmat și repetiția pot transforma aproape orice în trend. Aici, „six-seven” nu e despre cifre, ci despre ritm, joc și sincron. Gestul asociat – o mișcare a mâinii – amplifică efectul de „chemare și răspuns”, iar clipurile în cascadă au făcut restul. În scurt timp, expresia s-a desprins de contextul inițial și a migrat offline, devenind un fel de parolă între tineri.

Pentru adolescenți, „67” marchează un moment, o stare, o complicitate. Pentru adulți și pentru lingviști, rămâne o provocare: cum definim un „cuvânt” când forma poate fi numerică, iar sensul e mai curând performativ? Alegerea Dictionary.com îmbrățișează această schimbare, tratând „67” ca pe un act de limbaj mai mult decât ca pe o unitate lexicală clasică.

De ce contează un „cuvânt” care nu spune nimic

Criticii vor spune că „67” e triumful „brainrot”-ului, semnul că glumele private au înlocuit vocabularul. Dar fenomenul spune ceva real despre cultura digitală: limbajul online e participativ, iterativ, orientat spre performanță. Un „cuvânt al anului” nu mai e doar despre dicționare, ci despre modurile în care comunitățile folosesc semne ca să se recunoască și să se distreze împreună.

Alegerea marchează și un moment de intersecție între lexicografie și rețelele sociale. Dacă până ieri „cuvintele anului” surprindeau teme majore – de la pandemie la inteligență artificială – 2025 semnalează puterea memetică a platformelor: un sunet, un număr, un gest pot deveni limbaj comun fără să treacă prin filtrele tradiționale ale presei sau ale școlii.

Linia fină între joc și confuzie

Există și riscuri. Când un „cuvânt” nu are sens stabil, interpretările se pot sparge în bule diferite: pentru unii e amuzament, pentru alții e derapaj cultural. Școlile, brandurile și instituțiile pot prelua mecanic trendul, golindu-l și mai mult de conținut. Pentru public, cheia e alfabetizarea media: să recunoști ce e glumă și ce e mesaj, ce e ritual de grup și ce e informație.

„67” nu consacră moartea limbajului, ci reconfigurează scena: arată cum, în 2025, sensul se fabrică din participare, ritm și împrumuturi între online și offline. Poate că nu e „cuvânt” în sensul clasic, dar e un semnal: dicționarele urmăresc, tot mai atent, pulsul rețelelor.

Ce rămâne după trend

Ca toate meme-urile, „67” va trece sau se va transforma. Însă discuția pe care o deschide – despre ce înseamnă azi cuvânt, sens și comunitate – rămâne. Dacă un număr poate fi „cuvântul anului”, înseamnă că evaluăm limbajul nu doar după definiții, ci și după puterea de a crea legături. Iar în lumea rețelelor, legătura – fie ea și un strigăt fără sens – ajunge, uneori, să cântărească mai mult decât sensul însuși.