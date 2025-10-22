Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
22 oct. 2025 | 11:08
de Ioana Bucur

Cutremur cu magnitudinea 4,2 în România. Unde s-a produs seismul

ACTUALITATE
Cutremur cu magnitudinea 4,2 în România. Unde s-a produs seismul

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismul a avut loc în data de 22 octombrie 2025, la ora 10:23:27 (ora locală), în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 90 de kilometri.

Cutremur în România

”În ziua de 22 octombrie 2025, la ora 10:23:27 (ora locală a României), s-a produs în Zona Seismica Vrancea, Vrancea un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.2, la adâncimea de 90.0 km”, a transmis, miercuri, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Cutremurul a fost localizat în apropierea următoarelor orașe: 41 km nord-vest de Focșani, 72 km est de Sfântu Gheorghe, 78 km sud de Bacău, 80 km nord de Buzău, 83 km sud-vest de Bârlad și 89 km est de Brașov.

Vortexul polar care se formează acum ar putea aduce o iarnă cum România nu a mai avut din 1982
Recomandări
Londra, capitala literaturii europene: orașul cel mai des menționat în cărți în ultimul secol
Londra, capitala literaturii europene: orașul cel mai des menționat în cărți în ultimul secol
Câinele-robot cu inteligență artificială care poate lansa grenade. Cum ajută tehnologia de ultimă oră armata, de fapt?
Câinele-robot cu inteligență artificială care poate lansa grenade. Cum ajută tehnologia de ultimă oră armata, de fapt?
Jobul fără facultate care îți poate aduce peste 10.000 de lei lunar. Tot mai mulți români renunță la munca de birou pentru el
Jobul fără facultate care îți poate aduce peste 10.000 de lei lunar. Tot mai mulți români renunță la munca de birou pentru el
Ipoteza „navei-mamă extraterestre”, pusă la încercare: cometa interstelară 3I/ATLAS se apropie de Soare
Ipoteza „navei-mamă extraterestre”, pusă la încercare: cometa interstelară 3I/ATLAS se apropie de Soare
Locatarii blocului evacuat din Caracal, lăsați fără gaze până în noiembrie. Costurile verificărilor, suportate tot de ei
Locatarii blocului evacuat din Caracal, lăsați fără gaze până în noiembrie. Costurile verificărilor, suportate tot de ei
Grupul auto chinez Chery îşi extinde amprenta în România cu mărcile Omoda şi Jaecoo
Grupul auto chinez Chery îşi extinde amprenta în România cu mărcile Omoda şi Jaecoo
Câtă sare se pune la varză, în funcție de greutate. Tabelul simplu cu care nu dă greș nicio gospodină
Câtă sare se pune la varză, în funcție de greutate. Tabelul simplu cu care nu dă greș nicio gospodină
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Doru Octavian Dumitru. Medicii au dezvăluit ce intervenție i-au făcut artistului
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Doru Octavian Dumitru. Medicii au dezvăluit ce intervenție i-au făcut artistului
Revista presei
Adevarul
Zacuscă moldovenească a la „Mihai Viteazul”. Rețeta din bătrâni care transformă o tocană banală de legume într-un festival irezistibil de arome
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
În ce să fierbi cartofii pentru un piure pufos şi gustos? Trucul bucătarilor cu experienţă
Playtech Știri
Alina și Ilan Laufer nu își vor boteza fiica. Ce religie au cei doi
Playtech Știri
Ultimele cuvinte ale Mirelei, tânăra din Rahova ucisă în explozie: „Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc”. Mirela va fi înmormântată în rochie de mireasă
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...