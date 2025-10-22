Cutremur cu magnitudinea 4,2 în România. Unde s-a produs seismul

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismul a avut loc în data de 22 octombrie 2025, la ora 10:23:27 (ora locală), în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 90 de kilometri.

Cutremur în România

”În ziua de 22 octombrie 2025, la ora 10:23:27 (ora locală a României), s-a produs în Zona Seismica Vrancea, Vrancea un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.2, la adâncimea de 90.0 km”, a transmis, miercuri, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Cutremurul a fost localizat în apropierea următoarelor orașe: 41 km nord-vest de Focșani, 72 km est de Sfântu Gheorghe, 78 km sud de Bacău, 80 km nord de Buzău, 83 km sud-vest de Bârlad și 89 km est de Brașov.