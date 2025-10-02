Cunoscuta activistă Greta Thunberg și alți voluntari, reținuți de armata israeliană după ce a interceptat mai multe ambarcațiuni cu ajutor pentru Gaza

Armata israeliană a oprit în largul Mediteranei o flotilă de bărci care se îndreptau spre Fâșia Gaza cu alimente, apă și medicamente. Printre pasageri s-au aflat sute de activiști din zeci de țări, inclusiv Greta Thunberg. Organizatorii Global Sumud Flotilla (GSF) susțin că navele au fost interceptate la circa 70 de mile nautice de Gaza, iar unele ar fi fost lovite de nave militare sau cu tunuri de apă. Ministerul israelian de Externe spune că ambarcațiunile au fost „oprite în siguranță”, iar pasagerii au fost duși în Israel pentru demararea procedurilor de deportare.

Ce s-a întâmplat pe mare

Flotila a plecat la final de august din Barcelona și a fost completată pe parcurs de alte bărci din porturi mediteraneene. Potrivit GSF, citat de CNN, un vas ar fi fost „ramat” deliberat, iar două au fost stropite cu tunuri de apă; nu s-au raportat răniți grav. Israelul afirmă că a avertizat în repetate rânduri flotila că se apropie de o „zonă activă de luptă” și că încearcă să încalce o blocadă navală pe care o consideră legală. Oficialii au anunțat că pasagerii vor fi repatriați, iar intrarea în zona blocadei va fi împiedicată și pe viitor.

La bord s-au aflat activiști, cadre medicale și politicieni din mai multe state europene. Greta Thunberg mai fusese reținută și în iunie, după o încercare similară de a livra ajutoare pe mare. Organizatorii contestă caracterizarea misiunii drept „provocare” și insistă că livrarea directă a ajutoarelor la civili evită întârzieri și pierderi.

Reacții internaționale și miza umanitară

Intercepția a declanșat proteste în Italia, Turcia, Grecia, Tunisia și Argentina, unde manifestanții au cerut eliberarea pasagerilor și acces umanitar neîngrădit către Gaza. Lideri din mai multe țări au solicitat protecție consulară pentru cetățenii reținuți; autoritățile mexicane au confirmat prezența unor conaționali între pasageri. Israelul susține că a oferit rute alternative de livrare (inclusiv prin portul Ashkelon), însă organizatorii au refuzat să predea încărcăturile altor entități decât destinatarilor civili din Gaza.

Incidentul are loc pe fondul unei crize umanitare acute și al unor inițiative diplomatice recente pentru încetarea ostilităților. În timp ce activiștii invocă dreptul la asistență pentru civili și califică oprirea navelor în apele internaționale drept „ilegală”, Israelul invocă securitatea națională, riscul de contrabandă și legitimitatea blocadei. Dincolo de pozițiile ireconciliabile, dosarul rămâne deschis: pasagerii urmează proceduri administrative și posibile deportări, iar organizatorii anunță demersuri juridice și noi acțiuni publice. Cum vor evolua livrările de ajutoare pe mare depinde acum de presiunea internațională, de rutele alternative acceptate și de dinamica de pe teren.