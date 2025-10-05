Ultima ora
Meteorologii anunță schimbări bruște ale vremii. Cât mai plouă în România
05 oct. 2025 | 13:05
de Badea Violeta

UTILE
Cum verifici prospețimea nucilor în câteva secunde: trucul prin sunet folosit de bucătari
Trucul simplu ca sa verifici prospetimea nucilor. Sursa foto: Profimedia

Verificarea prospețimii nucilor poate părea o provocare, mai ales că aspectul exterior nu trădează mereu starea miezului. Totuși, bucătarii au un truc simplu, dar extrem de eficient, care te ajută să afli imediat dacă nucile sunt bune pentru consum. Este vorba despre ”testul prin sunet” – o metodă rapidă, sigură și surprinzător de precisă.

Cum funcționează testul prin sunet

Bucătarii profesioniști se bazează pe un test sonor pentru a determina prospețimea nucilor. Totul ține de proprietățile fizice ale acestora – mai exact, de umiditatea și densitatea miezului.

Când sunt uscați și păstrați corect, miejii își pierd o parte din apă și devin ușori, lăsând un mic spațiu între coajă și conținut. Rezultatul? Atunci când scuturi o nucă proaspătă, vei auzi un zornăit uscat și clar, semn că miezul este sănătos.

În schimb, dacă nuca nu scoate niciun sunet sau pare înăbușită, este foarte probabil ca miezul să fie mucegăit, lipit de coajă sau complet uscat. Pentru un test precis, prinde nuca în palmă, apropie-o de ureche și scutur-o ușor. Sunetul clar și metalic este semnul calității.

Ce semne arată că nucile sunt vechi sau stricate

Lipsa sunetului nu este singurul indiciu. Și aspectul exterior al cojii spune multe despre starea miezului. O nucă proaspătă are o coajă uniform colorată, fără pete, crăpături sau urme de mucegai.

Dacă observi zone întunecate sau dacă nuca este lipicioasă la atingere, cel mai bine este să o eviți. Depozitarea necorespunzătoare este principala cauză a degradării.

Umiditatea excesivă favorizează apariția mucegaiului și râncezirea grăsimilor, procese care distrug complet aroma și valoarea nutritivă a nucii. Mai grav, mucegaiul poate produce aflatoxine – substanțe toxice care afectează ficatul și sistemul imunitar.

De ce e bine să alegi doar nuci proaspete

Pe lângă gustul plăcut și aroma intensă, nucile proaspete aduc beneficii importante organismului. Acestea sunt bogate în grăsimi sănătoase, proteine, antioxidanți și minerale esențiale, sprijinind inima, creierul și imunitatea.

În schimb, consumul de nuci alterate poate provoca tulburări digestive și disconfort. Aplicând testul prin sunet, te poți asigura că alegi doar produse de calitate, fără să pierzi timp sau bani.

Metoda este simplă, nu necesită unelte speciale și poate fi folosită oriunde – la piață, în magazin sau chiar acasă, înainte de a folosi nucile în prăjituri, salate ori gustări.

În doar câteva secunde, poți afla dacă nucile sunt proaspete, iar acest mic truc devine o abilitate de bază pentru orice cumpărător atent la calitate și sănătate.

