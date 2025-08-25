Cum să previi problemele digestive în vacanță: sfaturi utile pentru călători

Vacanțele de vară aduc relaxare și distracție, însă sistemul digestiv poate fi pus la încercare în timpul călătoriilor.

Alimentația diferită, apa din surse necunoscute și schimbările de rutină pot provoca diaree, constipație sau indigestie.

Specialiștii în gastroenterologie subliniază că multe dintre aceste neplăceri pot fi prevenite cu câteva măsuri simple, astfel încât să te bucuri de vacanță fără disconfort.

Dr. Franjo Vladic, gastroenterolog la Cleveland Clinic, explică faptul că mulți călători întâmpină probleme digestive pentru că sunt expuși la alimente și apă de origine necunoscută, la igienă variabilă și la condiții sanitare diferite de cele obișnuite.

Dr. Michael Camilleri, gastroenterolog la Mayo Clinic, adaugă că deseori oamenii nu respectă măsuri de precauție elementare, ceea ce crește riscul apariției tulburărilor digestive.

Care sunt cele mai frecvente afecțiuni digestive în călătorii

Diareea călătorului este printre cele mai întâlnite probleme, afectând între 30% și 70% dintre turiști în primele două săptămâni de călătorie, conform Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC).

Aceasta apare de obicei după consumul de alimente sau apă contaminate și poate provoca crampe, greață, vărsături și febră.

Constipația este o altă problemă des întâlnită, cauzată de modificările rutinei zilnice, aportul redus de fibre și lichide sau lipsa accesului la toaletă.

Dr. Aditi Stanton, gastroenterolog din Ohio, explică că deplasările pot agrava și afecțiuni preexistente precum sindromul de colon iritabil, iar alte tulburări frecvente includ balonarea, gazele intestinale și indigestia.

Sfaturi pentru a preveni tulburările digestive în vacanță

Pentru a evita neplăcerile digestive, menținerea unei rutine alimentare cât de cât constante este esențială. Consumul de mese echilibrate, hidratarea corespunzătoare și limitarea alcoolului și cofeinei contribuie semnificativ la protecția sistemului digestiv.

Este recomandat să pregătești un kit de urgență cu suplimente de fibre, probiotice, medicamente antidiareice sau anti-reflux și soluții de rehidratare, mai ales dacă ai afecțiuni digestive cronice.

Mai mult decât atât, evită carnea crudă, fructele și legumele necoapte sau apa de la robinet nesigură și respectă igiena mâinilor.

Planificarea atentă și adoptarea acestor măsuri preventive te ajută să te bucuri de vacanță fără disconfort. Cu puțină atenție, fiecare călătorie poate fi o experiență relaxantă și plăcută, fără ca sănătatea digestivă să fie afectată.