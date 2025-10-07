Cum verifici pe router dacă altcineva este conectat la Wi-Fi-ul tău

Dacă bănuiești că cineva îți folosește rețeaua Wi-Fi fără permisiune, poți verifica rapid direct de pe router și din setările lui. Nu ai nevoie de cunoștințe avansate: câteva indicii vizuale și câțiva pași simpli te ajută să confirmi sau să elimini suspiciunea, apoi să-ți securizezi conexiunea pentru viitor.

Metodele de mai jos pornesc de la cele mai ușoare verificări (LED-urile de pe router) și ajung până la listele de dispozitive conectate, aplicații de inventariere a rețelei și jurnalul (log-urile) de activitate. La final, găsești și pași clari pentru a bloca accesul neautorizat, plus recomandări privind poziționarea routerului în locuință pentru o acoperire mai bună.

Verificări rapide: led-urile routerului și „testul de liniște”

Cea mai simplă metodă este să te uiți la indicatoarele luminoase ale routerului. Majoritatea modelelor au LED-uri care arată dacă dispozitivul este pornit, dacă are conexiune la internet și dacă există activitate wireless. Aceste semnale pot oferi un prim indiciu că traficul continuă, deși tu nu folosești rețeaua.

Pentru a face „testul de liniște”, oprește sau scoate de la Wi-Fi toate dispozitivele tale (telefon, laptop, TV, smart-home). Dacă LED-ul de activitate continuă să pâlpâie în ritm de trafic, este posibil ca altcineva să fie conectat la rețeaua ta. Ține cont că, în casele cu multe echipamente care se reconectează automat, testul poate fi mai dificil și necesită atenție la ce a rămas pornit.

Vezi cine e conectat: lista de dispozitive din panoul routerului

Cea mai clară confirmare se obține din panoul de administrare al routerului. Intră în interfața de configurare, caută secțiunea care afișează dispozitivele conectate prin Wi-Fi și verifică lista. Fiecare dispozitiv apare de regulă cu un nume și cu adresa MAC, un identificator unic util pentru a-l recunoaște.

Compară ceea ce vezi cu propriile tale aparate. Dacă numărul de dispozitive este mai mare decât ceea ce ai în casă sau dacă identifici nume necunoscute, e un semn probabil de acces neautorizat. Multe routere îți permit să blochezi imediat un dispozitiv necunoscut direct din această listă, pentru a opri conexiunea.

Instrumente utile: aplicații, unelte online și log-urile routerului

Dacă vrei o verificare suplimentară, poți folosi aplicații pentru telefon sau computer care scanează rețeaua și îți arată ce dispozitive sunt conectate. Astfel de aplicații pot trimite și alerte când apare un aparat nou în rețea, ajutându-te să surprinzi imediat accesul neautorizat.

Există și unelte online care verifică semnele unui posibil atac asupra rețelei tale și te atenționează dacă apar nereguli. În plus, log-urile (jurnalele) routerului pot arăta orele la care s-au conectat dispozitivele, astfel încât să poți identifica activitate în momente când știi că nu foloseai internetul. Chiar dacă „intrusul” nu mai este online, aceste înregistrări te pot ghida către perioadele suspecte.

Cum îți securizezi rețeaua: parole, criptare, wps și actualizări

Primul pas este schimbarea parolei implicite a routerului cu o parolă puternică, formată din litere mari și mici, cifre și simboluri. Evită parolele scurte sau ușor de ghicit și nu le nota la vedere. Schimbarea periodică a parolei ajută, mai ales după ce ai detectat dispozitive necunoscute.

Activează criptarea WPA2 sau WPA3, care oferă un nivel de protecție superior. Dezactivează funcția WPS, utilă pentru conectare rapidă, dar care poate reprezenta un risc de securitate. Actualizează în mod regulat firmware-ul routerului pentru a corecta posibile vulnerabilități și repornește dispozitivul după modificări importante, pentru a te asigura că setările se aplică corect.

Este recomandat să schimbi și numele rețelei (SSID) astfel încât să nu dezvăluie marca sau modelul routerului. Revizuiește periodic lista de dispozitive conectate și blochează imediat orice apariție necunoscută. Aceste măsuri simple reduc semnificativ șansele ca vecinii sau alte persoane să se conecteze fără permisiune.

Unde pui routerul în casă pentru semnal mai bun

Poziționarea routerului influențează direct calitatea semnalului. Alege o zonă centrală și ușor ridicată, departe de pereți groși sau elemente metalice care pot atenua semnalul. Evită colțurile, oglinzile și apropierea de aparate casnice care pot produce interferențe și pot limita acoperirea.

În locuințele pe mai multe niveluri, așază routerul la un etaj intermediar, astfel încât semnalul să se distribuie cât mai uniform. Spațiile deschise, precum sufrageria sau holul, ajută la o acoperire mai bună în toată casa. O amplasare corectă se traduce prin viteză mai mare și o conexiune mai stabilă, reducând tentația de a lăsa rețeaua „deschisă” pentru a compensa problemele de semnal.