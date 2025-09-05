Cum îți dai seama de problemele Wi-Fi și, mai ales, cum să le rezolvi

Ultima ora
Cum îți dai seama dacă copilul tău folosește telefonul pe ascuns și a găsit metode să ocolească controlul parental
05 sept. 2025 | 14:08
de Iulia Kelt

TUTORIAL
Cum rezolvi probleme Wi-Fi / Foto: Acrylic Wi-Fi

Dacă rețeaua ta Wi-Fi nu funcționează cum trebuie, nu ești singurul. Problemele Wi-Fi sunt frecvente și, adesea, greu de diagnosticat.

Chiar și după ani de experiență, poate fi dificil să identifici exact cauza întreruperilor de semnal sau a conexiunilor instabile.

Pentru a simplifica procesul, poți folosi aplicații dedicate care monitorizează parametrii rețelei tale Wi-Fi și te ajută să găsești răspunsuri rapide.

Una dintre cele mai utile aplicații gratuite pe care am descoperit-o recent se numește WifiDiagnosticsView.

Aceasta urmărește parametrii principali ai rețelei tale: de la momentul în care apar schimbări în rețea până la detectarea eșecurilor de conexiune.

Cum funcționează WifiDiagnosticsView

Aplicația furnizează coduri de eroare pe care le poți căuta ulterior online pentru a înțelege ce s-a întâmplat.

În plus, poți vedea informații precum modificările calității semnalului, dacă rețeaua ta are securitate activată sau SSID-ul rețelei. Astfel, nu mai navighezi în întuneric, ci ai date precise despre comportamentul Wi-Fi-ului tău.

Cum să instalezi și să folosești aplicația

  1. Descarcă și instalează WifiDiagnosticsView pe PC-ul tău.
  2. În meniul principal, accesează Options și selectează Put Icon on Tray. Aceasta va pune o pictogramă în zona de notificări a Windows-ului, pentru acces rapid.
  3. Ori de câte ori întâmpini probleme de conectivitate, poți da click pe iconița din sistem tray și deschide aplicația pentru a verifica parametrii rețelei, scrie PC World.

Astfel, vei avea acces la informații detaliate despre semnal, erori și securitate fără să fie nevoie să navighezi prin meniurile complicate ale routerului sau să apelezi de fiecare dată la furnizorul de internet.

Beneficiile folosirii aplicației

Pe lângă faptul că poți monitoriza constant rețeaua, aplicația te ajută să oferi date concrete furnizorului de internet atunci când faci reclamații.

Vei putea preciza exact datele și orele în care au apărut probleme, tipul de eroare sau fluctuațiile semnalului. Aceasta crește șansele unei rezolvări rapide și eficiente a problemelor.

Wi-Fi-ul poate fi frustrant când nu funcționează cum trebuie, dar folosind un instrument de diagnosticare precum WifiDiagnosticsView, poți transforma necunoașterea într-o abordare oarecum proactivă.

În plus, monitorizarea constantă poate preveni întreruperile mari și te ajută să menții rețeaua stabilă, fie că lucrezi de acasă, studiezi online sau pur și simplu navighezi pe internet.

