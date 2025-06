Cum verifici online dacă ai amenzi neplătite în Bulgaria. Românii, opriți pe drum pentru sancțiuni de acum doi ani

Tot mai mulți români care călătoresc în Bulgaria sau tranzitează țara vecină în drum spre destinații din sudul Europei se confruntă cu o problemă neașteptată: amenzi neplătite, uneori emise cu ani în urmă. O postare recentă apărută pe un grup de Facebook dedicat celor care călătoresc în străinătate a readus în discuție dificultățile întâmpinate de turiștii români în a verifica situația amenzilor rutiere din Bulgaria.

Unul dintre cazuri a atras atenția comunității online. Un român aflat în drum spre Turcia a fost oprit la vamă, fiind informat că figurează cu o amendă emisă în Bulgaria încă din 2022. În ciuda faptului că nu primise nicio notificare oficială în România, sancțiunea apărea în baza de date a autorităților bulgare.

În încercarea de a evita astfel de situații neplăcute, utilizatorul respectiv a oferit o soluție practică:

„Pentru cei care vor să verifice dacă au amenzi pe Bulgaria, puteți încerca pe: tollpass.bg – secțiunea ‘Check for violations’. Pe celelalte site-uri nu ne-am descurcat, dar aici am reușit. Sper să fie de folos această informație și ca totul să fie legit. Nu am plătit încă, dar nici acasă nu mi-a venit vreo înștiințare, cu toate că amenda este din 2022”, a scris românul pe rețelele de socializare.