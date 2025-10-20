Cum verifici dacă un perete este de rezistență înainte de renovare sau recompartimentare

Înainte de a face planuri care implică intervenția asupra pereților, primul pas la orice renovare este să afli dacă peretele pe care vrei să îl demolezi sau să îl modifici este port-ant (de rezistență) sau doar un perete despărțitor. Greșeala poate costa scump: fisuri, degradări structurale sau chiar risc seismic. Iată ce trebuie să știi din punct de vedere practic și legal și care sunt pașii obligatorii înainte de intervenție!

6 metode simple pentru a verifica peretele

Verifică planurile locuinței. Cea mai sigură sursă este proiectul inițial sau planul apartamentului (schița cadastrală sau documentația tehnică). Pereții de rezistență apar evidențiați acolo. Dacă nu ai documentele, cere-le la asociația de proprietari sau la primărie.

Caută continuitatea verticală. Un perete portant, de obicei, trece exact peste același traseu la etajele superioare și inferioare. Urmărește traseele ferestrelor/plafonului din apartamentul de deasupra — dacă peretele continuă, e probabil portant.

Orientarea peretelui. Pereții groși și perpendiculari pe grinzi sunt adesea structurali. Pereții foarte subţiri (≤10 cm) din gipscarton sau panouri ușoare sunt, în general, neportanți.

Lovitura ușoară — testul „sus-jos”. Bate ușor cu capul unei chei sau cu dosul unei șurubelnițe: peretele portant sună „plin”, cu vibrații grave; peretele despărțitor sună mai „gol” sau amortizat. Atenție însă, acest test este unul orientativ.

Verifică ferestrele și ușile din apropiere. Dacă peretele susține arcade, grinzi sau stâlpi vizibili, e structural. De asemenea, pereții exteriori sunt aproape mereu portanți.

Consultă un inginer/structurist. Dacă primele indicii ridică dubii, oprește-te aici. Demolarea peretelui fără expertiză poate necesita lucrări de consolidare complicate și costisitoare.

Ce spune legislația — când ai nevoie de autorizație

Orice lucrare care modifică structura de rezistență a unei clădiri necesită autorizație de construire/desființare, eliberată în baza unei documentaţii tehnice întocmite de un proiectant autorizat, conform Legii nr. 50/1991. Lucrările care nu influențează structura sau aspectul arhitectural pot fi exceptate, dar definirea exactă cade în sarcina proiectantului și a autorității locale.

Pentru clădirile existente şi pentru chestiuni seismice, normele P100 (coduri de proiectare seismică și evaluare) stabilesc cum se tratează şi se verifică pereții structurali — evaluarea trebuie făcută de un inginer atestat. Modificările de compartimentare interioară impun adesea documentație simplificată, dar numai dacă nu ating structura clădirii.

Pași practici înainte de a demola

Solicitați planurile și istoricul construcției.

Angajați un proiectant/inginer pentru expertiză și întocmirea documentației.

Depuneți cererea pentru autorizație la primărie (dacă e cazul) și obțineți acordul asociației de proprietari.

Țineți cont de avizele pentru consolidare, intervenții pe structura de rezistență și măsuri de protecție la lucrări.

Testele făcute pe bază de observație personală pot da indicii, dar nu înlocuiesc expertiza autorizată. Orice intervenție care poate afecta structura trebuie proiectată de un specialist și aprobată legal — altfel riști nu doar amenzi, ci și siguranța locuinței și a vecinilor.