Cum va funcționa Codul Personal de Sănătate din 2026: programări online, dosar medical digital și acces rapid la servicii

Începând din 2026, fiecare român va avea, pe lângă CNP, un Cod Personal de Sănătate, un instrument digital care va permite accesul rapid la toate informațiile medicale personale. Noul sistem informatic al asigurărilor de sănătate, finanțat prin PNRR, promite să simplifice interacțiunea dintre pacienți, medici și instituțiile medicale. Prin intermediul unei aplicații moderne, fiecare asigurat va putea consulta istoricul medical, va putea face programări online la medicul dorit și va primi notificări legate de consultații și tratamente. Autoritățile anunță că platforma va deveni funcțională începând cu luna august 2026, marcând un pas important către digitalizarea reală a sistemului medical românesc.

Ce este Codul Personal de Sănătate

Codul Personal de Sănătate (CPS) va fi un identificator unic, asemănător CNP-ului, dar dedicat exclusiv domeniului medical. Acesta va fi atribuit fiecărui cetățean român de la naștere și va fi valabil pe toată durata vieții. Scopul său este de a conecta toate datele medicale ale unui pacient – consultații, rețete, analize sau internări – într-un singur loc accesibil online.

Potrivit ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, sistemul va schimba radical modul în care pacientul interacționează cu serviciile medicale:

„De data aceasta platforma va interacţiona cu pacientul. Pacientul va putea pe baza unui cod şi-a unei parole să acceseze propriul dosar electronic medical. Îşi poate vizualiza serviciile medicale de care a beneficiat.”

Aplicație similară cu cele bancare

Noua platformă informatică va fi ușor de folosit, având o interfață asemănătoare cu aplicațiile bancare sau cele folosite de clinicile private. Horaţiu Moldovan, preşedintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), a explicat că sistemul va introduce și o metodă digitală de validare a consultațiilor:

„Pacientul va primi o notificare pe telefon şi lucrul acesta va constitui un element de validare a consultaţiei, inclusiv a consultaţiei de la distanţă. Pentru reţetele cronice nu mai e nevoie de prezenţa fizică a pacientului decât dacă e absolut necesar.”

Platforma va oferi posibilitatea realizării programărilor direct din aplicație, permițând utilizatorilor să aleagă investigația dorită, medicul și localitatea în care doresc să fie consultați.

De ce era nevoie de un nou sistem

Sistemul informatic actual al asigurărilor de sănătate a fost implementat la începutul anilor 2000 și este depășit din punct de vedere tehnologic. Acesta fusese proiectat pentru aproximativ 6.000 de utilizatori, dar în prezent deservește peste 70.000 – medici, farmacii, spitale și clinici.

„Sunt aceleaşi aparate, aceeaşi infrastructură hardware, de acum 15-20 de ani, e clar că nu mai face faţă pentru cerinţele actuale”, a subliniat Horaţiu Moldovan.

Un raport recent al Curții de Conturi a arătat că, deși s-au cheltuit peste un miliard de lei pentru mentenanță și îmbunătățiri, platforma funcționează la limita capacității.

„De 10 ani nu are mentenanță. Este la pământ, vă spun eu, nu trebuia să constate nimeni”, a avertizat ministrul Sănătăţii.

Beneficii pentru pacienți și medici

Noul sistem promite să reducă birocrația și timpul pierdut atât de pacienți, cât și de personalul medical. Dosarele și formularele electronice vor elimina necesitatea documentelor tipărite și a drumurilor între diferite instituții.

Lansare în august 2026

Autoritățile estimează că sistemul va fi disponibil pentru toți asigurații români începând din august 2026.