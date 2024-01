E oficial. Horațiu Moldovan a fost prezentat de Atletico Madrid, mesajul spaniolilor

Transfer istoric pentru România. Horațiu Moldovan a fost anunțat de Atletico Madrid, iar portarul român va juca sub comanda lui Diego Simeone. Cum l-au descris spaniolii pe fostul goalkeeper din Giulești.

Horațiu Moldovan a jucat 23 de meciuri în acest sezon pentru Rapid, în care a primit 25 de goluri. În zece dintre partide el a reușit să închidă poarta. Internaționalul român a efectuat viizta medicală la Madrid, apoi a semnat contractul cu Atletico, care a i-a achitat clauza de reziliere în valoare de 800.000 de euro.

Atletico Madrid a anunțat oficial transferul lui Horațiu Moldovan pe Wanda Metropolitano, pe pagina de Twitter. ”Un nou gardian al galaxiei Atleti”, este descris portarul român.

Și Rapid a avut un mesaj scurt pentru Horațiu: ”A fost o plăcere! Mult succes, Moldo”.

There’s a new guardian in the Atleti galaxy 🌌

Welcome, Horatiu! 🧤 pic.twitter.com/aoaqKNxIIr

— Atlético de Madrid (@atletienglish) January 24, 2024