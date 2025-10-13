Ultima ora
Cum te afectează inflația de aproape 10% din România. Cum se calculează și care sunt consecințele, pe înțelesul tuturor
13 oct. 2025 | 10:30
de Alexandru Puiu

Cum te afectează inflația de aproape 10% din România. Cum se calculează și care sunt consecințele, pe înțelesul tuturor

ACTUALITATE
Cum te afectează inflația de aproape 10% din România. Cum se calculează și care sunt consecințele, pe înțelesul tuturor

Inflația a revenit în prim-planul agendei publice, iar România se apropie de un prag psihologic inconfortabil. Datele recente indică o rată anuală de 8,5% în august 2025, cu o accelerație vizibilă începând din iulie. Este semnificativ peste media europeană și peste vecinii din regiune, iar efectul îl simți direct în coșul de cumpărături, în facturile lunare și în costul creditelor. Dincolo de cifre, important este să înțelegi cum se calculează inflația, de ce s-a aprins acum și care sunt consecințele pentru bugetul tău și pentru economie în ansamblu.

În paralel, Banca Națională anticipează o temperare graduală până în 2026, însă traiectoria depinde de factori sensibili: prețul energiei, politica de plafonare a adaosurilor la alimentele de bază și dinamica salariilor. Dacă aceste variabile se mișcă în direcția greșită, corecția inflației poate fi mai lentă decât arată scenariile oficiale.

Ce înseamnă și cum se calculează inflația

Inflația este creșterea medie a prețurilor dintr-un „coș” reprezentativ de bunuri și servicii. Nu toate prețurile urcă la fel și nu toate în același timp. Unele chiar scad, cum s-a întâmplat în ultimele luni cu anumite produse alimentare. Rata anuală reflectă cum arată prețurile astăzi față de aceeași lună a anului trecut; cea lunară compară luna curentă cu luna anterioară, fiind utilă ca să vezi dacă presiunile se intensifică sau se domolesc.

Vezi și:
Cu cât se scumpește factura finală la curent. Hidroelectrica, mesaj către clienți
ROBOR și IRCC, pe final de an – ce se întâmplă cu creditele românilor în octombrie, cu ratele și dobânzile din spate

Greutatea fiecărei categorii în indice diferă. Alimentele și transportul cântăresc mult, pentru că le folosești zilnic. Îmbrăcămintea are pondere mai mică, fiind achiziție ocazională. De aici rezultă o concluzie practică: același 8,5% nu înseamnă același impact pentru toți. Dacă ponderea energiei și alimentelor în cheltuielile tale este mare, vei resimți mai puternic inflația.

De ce a accelerat inflația în 2025

Principalul declanșator a fost eliminarea schemei de plafonare la electricitate pentru consumatorii casnici din iulie 2025. Efectul s-a văzut imediat: în august, prețurile la energie electrică au crescut abrupt, trăgând în sus indicele general. Este un șoc de tip „o dată și gata”: nu se repetă identic în fiecare lună, dar urmele rămân în rata anuală până se stinge efectul de bază.

Un al doilea canal este alimentarul. Deși adaosul comercial la o listă de produse de bază a fost plafonat și măsura a fost prelungită până la 31 martie 2026, unele categorii au crescut peste media generală, inclusiv din cauza problemelor meteo care au lovit culturile la nivel local și european. Orice ridicare a plafonului înainte ca tensiunile din lanțurile de aprovizionare să se calmeze poate reactiva inflația alimentară.

Cum te afectează concret în bugetul lunar

Dacă ai credit cu dobândă variabilă, inflația ridicată ține sus dobânda de politică monetară, iar ratele rămân mai greu de dus. În lipsa reducerilor rapide ale dobânzii de referință, costul finanțării pentru locuințe și consum rămâne tensionat. Dacă economisești, randamentele reale rămân modeste când dobânzile la depozite sunt sub inflație, ceea ce erodează puterea de cumpărare a banilor ținuți în cont.

În coșul zilnic, simți mai puternic energia și alimentele. Pentru a tempera impactul, ajustezi cantități, treci la mărci proprii, cauți promoții și amâni achiziții discreționare. Pe termen scurt, disciplina de buget și comparația de prețuri devin instrumente esențiale. Dacă te uiți la investiții, e util să ții cont că perioadele de inflație ridicată și dobânzi mari pot pune presiune pe piața imobiliară și pe evaluările companiilor intens îndatorate.

Ce urmează și ce poți face

Dacă șocul din energie nu se repetă, rata anuală ar trebui să coboare treptat în 2026. Totuși, dinamica depinde de momentul și modul în care va fi retrasă plafonarea adaosurilor alimentare și de cum evoluează salariile reale. Pentru tine, cel mai sănătos plan rămâne unul pragmatic: prioritizezi cheltuielile esențiale, negociezi tarife recurente, îți diversifici furnizorii, consolidezi un fond de rezervă și eșalonezi achizițiile mari. Dacă ai credite, compari costul refinanțării și, când condițiile o permit, reduci expunerea la variabil prin fixarea pe termene rezonabile.

Pe piața muncii, când salariile reale nu țin pasul, presiunea pe negocieri crește. Te ajută să-ți susții cazul cu date despre costul vieții și productivitate și să investești în competențe cerute pentru a-ți întări puterea de negociere. Indiferent de scenariu, perioada următoare cere atenție la detalii, decizii informate și adaptabilitate.

Prima zonă din România afectată de valul de îngheț. De marți, va fi iarnă cu adevărat
Recomandări
Cum să economisești apă în 2025: sfaturi practice de la experți în contextul noilor scumpiri
Cum să economisești apă în 2025: sfaturi practice de la experți în contextul noilor scumpiri
Doi români au ajuns la Poarta Iadului din Turkmenistan, dar nu se aşteptau să găsească aşa ceva în ţara atât de izolată: „E înfricoşător”
Doi români au ajuns la Poarta Iadului din Turkmenistan, dar nu se aşteptau să găsească aşa ceva în ţara atât de izolată: „E înfricoşător”
Iluzia optică descoperită de oamenii de știință. Legătura dintre formă și viteza luminii, explicată
Iluzia optică descoperită de oamenii de știință. Legătura dintre formă și viteza luminii, explicată
Materialul-minune trece testul fabricii: grafenul vrea să alimenteze AI-ul și rețelele 6G
Materialul-minune trece testul fabricii: grafenul vrea să alimenteze AI-ul și rețelele 6G
Dacă inteligența artificială îți fură jobul, înseamnă că oricum nu prea te dădeai în vânt cu munca, este de părere tatăl ChatGPT, Sam Altman
Dacă inteligența artificială îți fură jobul, înseamnă că oricum nu prea te dădeai în vânt cu munca, este de părere tatăl ChatGPT, Sam Altman
xAI, gigantul lui Elon Musk, intră în cursa pentru inteligență artificială ”creatoare de lumi”. Potențialul fabulos al tehnologiei în jocuri video
xAI, gigantul lui Elon Musk, intră în cursa pentru inteligență artificială ”creatoare de lumi”. Potențialul fabulos al tehnologiei în jocuri video
Ce să nu pui niciodată în faţa caloriferului. Temperatura scade cu cel puţin 3 grade în casă
Ce să nu pui niciodată în faţa caloriferului. Temperatura scade cu cel puţin 3 grade în casă
Bătrânul Hubble încă se descurcă: Ce i-a apărut în cadru în timp ce fotografia o galaxie „spirală”
Bătrânul Hubble încă se descurcă: Ce i-a apărut în cadru în timp ce fotografia o galaxie „spirală”
Revista presei
Adevarul
În ce măsură ar fi benefică introducerea permisului pentru trotinete. „Ar întoarce oamenii la mașini”
Playsport.ro
Mircea Lucescu a numit căpitanul naționalei României la partida cu Moldova: „Depinde de el”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Sora Marinelei Chelaru spune adevărul despre situaţia financiară a actriţei, după ce s-a spus că a murit în sărăcie. Planurile pe care le avea, nu se aştepta să moară
Playtech Știri
Melania şi Donald Trump, dispută în văzul tuturor. Preşedintele american pare că o ceartă pe Prima Doamnă. Foto
Playtech Știri
Horoscop zilnic 13 octombrie 2025: O zodie se ridică după o perioadă grea. Energia pozitivă revine
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...