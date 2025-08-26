Cum sunt tratați românii care muncesc în străinătate? Din 23 septembrie, vine în cinematografe o poveste încărcată de reacții: „Jaful secolului”

Filmul „Jaful Secolului”, regizat de Teodora Ana Mihai, scris de Cristian Mungiu, și inspirat de un caz real, va putea fi vizionat în România începând din 23 septembrie, distribuit de Forum Film.

Trailerul este disponibil online și poate fi urmărit de astăzi în cinematografe:

Afișul filmului îi prezintă pe Adrian, Iță și Ginel, trei băieți care au furat câteva tablouri valoroase dintr-un muzeu, pe care le-au îngrămădit în saci de rafie. În Țările de Jos, unde Ginel (Ionuț Niculae) și Natalia (Anamaria Vartolomei) au venit la muncă, reîntâlnindu-se cu consătenii lor Iță (Robert Iovan), și Adrian (Robert Iovan), nu curge lapte și miere. „Băieții de băieți” Iță și Adrian trăiesc din ce câștigă iubitele lor și din mici șmenuri. Ginel și Natalia se spetesc muncind pentru a trimite bani acasă, pentru fiica lor minoră, care locuiește într-o comună din Tulcea, cu bunica ei. După ce Natalia mărturisește că a fost agresată într-un club, Iță îl convinge pe Ginel că sunt îndreptățiți să se răzbune. Sătui să fie tratați drept cetățeni de mâna a doua, cei trei caută cea mai bună ocazie să comită un jaf la un muzeu. În mai puțin de două minute, sustrag tablouri în valoare de peste 20 de milioane de euro. Mai departe, însă, lucrurile se complică. Vieți complicate. O miză mare. Un film bazat pe fapte reale.

Într-un moment în care replici precum „Pe ei, pe mama lor de fraieri!” au încă ecou în societatea românească, filmul de ficțiune inspirat de decizia unui grup de români de a sustrage lucrări prețioase ale unor artiști celebri precum Picasso, Matisse, Monet și Gauguin, a căror soartă rămâne necunoscută, amintește de o întrebare simplă: cum trăiesc și cum sunt tratați în străinătate muncitorii români? Care e atitudinea străinilor față de migranții români, cum o replicăm și noi față de cei care vin din alte țări să muncească în România? Cum se respinge integrarea, cum ne raportăm la Occident, cum și de ce nu ne înțelegem, nu ne vindecăm, perpetuăm complexe, agresivitate, distanță, judecată și prejudecată, cum se face în continuare loc răului prin lipsa de educație și apropiere? „Jaful Secolului” este, însă, un film plin de acțiune, presărat cu umor negru, cu câteva trimiteri la investigația în cazul furtului care a marcat lumea artistică și a avut ecouri îndelungate în presa internațională.

„În contextul României de astăzi și al raportului nostru ambiguu și înșelător cu occidentul, în lumina conflictului dintre suveranism și progresism, cred că Jaful Secolului este un bun punct de plecare pentru o discuție mai profundă și mai sinceră societatea din care facem parte.”, consideră scenaristul Cristian Mungiu.

„Am decis să lansăm filmul „Jaful secolului” pentru că subiectul este, în același timp, relevant și incredibil, fiind inspirat dintr-o poveste reală care depășește orice imaginație, și pentru că filmul aruncă, poate pentru prima oară, o privire atentă asupra dramelor prin care trece diaspora românească. Desigur, numele realizatorilor, Cristian Mungiu și Teodora Ana Mihai au reprezentat un alt motiv, extrem de convingător, fiind o garanție a unui produs cultural și cinematografic de calitate.”, a declarat Andreea Zidaru, General Manager Forum Film România.

„Jaful Secolului” a câștigat Premiului Publicului la Festivalul Internațional de Film de la Shanghai, Balkan Film Award (premiul pentru cel mai bun film din competiția balcanică) în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Sofia, Marele Premiu la Festivalul Internațional de Film de la Varșovia (2024), Marele Premiu și Premiul pentru Cea mai bună Actriță în rol principal, la Festivalul Internațional de Film de la Tokyo (2024) acordat actriței Anamaria Vartolomei, aflată la primul ei rol în limba română.

„Ca regizor născut în România comunistă și crescut în mare parte în Occident, am trăit cu un picior în ambele lumi. Aparțin ambelor, sau poate niciuneia. Această poziție unică, deși tulburătoare, mă obligă să mă confrunt cu aceste teme incomode. Încă din copilărie, am admirat punctele forte ale ambelor lumi, dar am fost dureros de conștientă de punctele lor slabe și de sursele lor de rușine.

Cu degetul pe rănile ambelor lumi, Jaful Secolului vă invită pe tărâmul său unic – tragic din punct de vedere umoristic, absurd din punct de vedere paradoxal și realist din punct de vedere deranjant – stârnind dezbatere și, sper, reflecție.”, spune regizoarea Teodora Ana Mihai.

Cel de-al doilea lungmetraj al regizoarei Teodora Ana Mihai (care a debutat cu apreciatul „La Civil”) este o coproducție România-Belgia-Olanda, la realizarea căreia au contribuit mai mulți producători cunoscuți din România (Cristian Mungiu, Tudor Reu, Vlad Rădulescu) și din străinătate (Jean Pierre Dardenne, Luc Dardenne, Annemie Degryse, Jan De Clerq, Delphine Tomson, Jeroen Beker, Linda Van Der Herberg, Sean Wheelan, Kristina Börjeson), ale căror proiecte s-au bucurat de succes internațional.

În „Jaful Secolului” Anamaria Vartolomei, Ionuț Niculae, Rareș Andrici, Robert Iovan, Macrina Bîrlădeanu, Thomas Ryckewaert și Mike Libanon interpretează personajele principale.

Din distribuție mai fac parte: Lucian Ifrim, Alexandru Potocean, Mirela Nicolau, Ana Ciontea, Tim Haars, Charlotte Vandermeersch, Janir Izdrăilă, Răzvan Bănică, Geo Dobre, Charlotte De Wulf, Mihai Verbițchi, Truus De Boer, Leny Brederweld, Bart Oomen, Teli Jaloch, Julian De Backer, Safak Karadeniz, Hank Botwinik, Antonia Marin, Sien Eggers, Alice Beatriz Muñoz Mihai, Alexandra Volintiru, Florin Olimp, Alina Natal, Cristian Gavril, Florentina Pană, Cristian Aceleanu, Florin Ivanciu, Ruxandra Bulgaru, Ilie Sauciuc, Gabriel Achim, Mihnea Petrescu, Andrei Radu, Florea Ciocârlia, Lore Gyzels, Mihnea Trușcă, Robert Emanuel, Teodor Drăgan, Robin Kupens, Sebastian Bosoi Diamandi. Directori de casting au fost Cătălin Dordea și Ann Willems.

Marius Panduru RSC este directorul de imagine al filmului, iar Katharina Wartena și Robert Bitay semnează montajul. Scenografia a fost realizată de Simona Pădurețu, iar de costume s-a ocupat Margriet Procee.

„Jaful Secolului” este o coproducție realizată de Mindset Productions, Lunanime, Bastide Films, Les Films du Fleuve, Film i Väst, Filmgate Films, Avanpost Media și Mobra Films.

Distribuitor: Forum Film. Vânzări internaționale: SBS INTERNATIONAL.

Filmul a fost finanțat de Centrul Național al Cinematografiei – România, VAF și CCA – Belgia, FilmFonds Olanda și susținut prin programul MEDIA – Creative Europe al Uniunii Europene.

Cu contribuția: Initiative Media, Optimum Media Direction Plan & Buy, House of Media, Media Investment Communication, United Media Services, Mediacom România, Mindshare Media, Cinema City, Orange România, Sun Wave Pharma, Renault, Regina Maria, Unicredit Bank, Groupama.

