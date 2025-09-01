Cum sunt românii păcăliţi în bazarele din Istanbul. Sfaturi de aur pentru a nu plăti de 3-4 ori mai mult pentru acelaşi produs: „O sfidare incredibilă”

Ultima ora
Cum sunt românii păcăliţi în bazarele din Istanbul. Sfaturi de aur pentru a nu plăti de 3-4 ori mai mult pentru acelaşi produs:
Românii păcăliți în bazarele din Istanbul plătesc de trei sau patru ori mai mult pentru aceleași produse

Istanbulul rămâne una dintre destinațiile preferate de vacanță pentru români, însă experiența de shopping sau de relaxare la terase poate fi umbrită de practici înșelătoare. În special în zonele aglomerate precum bazarurile sau cartierele turistice, turiștii se pot trezi că plătesc de trei sau chiar patru ori mai mult pentru aceleași produse sau servicii. Mărturiile celor care au trecut prin astfel de situații oferă o imagine clară asupra capcanelor întinse vizitatorilor și aduc în prim-plan câteva sfaturi de care trebuie ținut cont.

Consumații la suprapreț, chiar la intrarea în bazar

Primul contact cu aceste practici înșelătoare are loc încă de la intrarea în bazar. Vizitatorii sunt întâmpinați de persoane care îi invită să se așeze la mesele teraselor din fața intrării, unde notele de plată ajung la sume mult peste normal.

Un turist a povestit experiența sa: pentru o simplă cafea și o limonadă i s-au cerut 450 de lire, în timp ce aceeași consumație, la doar câțiva pași mai departe, costa 180 de lire. Când a atras atenția personalului, reacția acestora a fost surprinzătoare:

„O sfidare incredibilă, s-a întors cu spatele și a plecat!”.

Meniuri diferite pentru turiști și localnici

O altă capcană întâlnită frecvent în cartierele vizitate intens de străini, precum Sultanahmet, este legată de notele de plată umflate. Turiștii sunt avertizați să fie foarte atenți la meniurile aduse la masă și, mai ales, să facă o fotografie cu prețurile afișate.

„Faceți poză la meniul pe care vi-l aduc la restaurantele a la carte, mai ales la cele din Sultanahmet… Nu de alta, dar puteți avea surpriza să vă facă notă după un alt meniu, pentru ‘turiști’…”, este sfatul dat de unul dintre cei care au pățit-o.

Practic, unele localuri practică dublu standard: un meniu cu prețuri reale și unul „pentru turiști”, în care aceleași produse costă mult mai mult.

Note de plată exagerate și bacșiș impus

Exemplele nu se opresc aici. În apropierea bazarului, un alt turist a povestit cum a plătit 3.500 de lire pentru două shaorme, un ayran și trei sucuri. Șocul a venit la final, când personalul a venit după el să ceară suplimentar 10% din valoarea notei, echivalentul a 350 de lire, chiar dacă bacșișul nu fusese inclus inițial.

De altfel, vizitatorii atrag atenția că această practică este frecvent întâlnită: la multe restaurante se adaugă automat un procent de 10% din nota finală, fără ca turistul să fie informat din timp.

Prețuri absurde și comparații neașteptate

Cei care au călătorit recent la Istanbul au mai povestit și alte situații incredibile. Spre exemplu, cineva a relatat că a cumpărat o înghețată la același preț cu o pereche de pantaloni, semn clar al discrepanțelor uriașe dintre prețurile reale și cele cerute turiștilor neatenți.

Această diferență arată nu doar lipsa de transparență, ci și modul în care comercianții speculează lipsa de informare a vizitatorilor.

Reguli simple pentru a evita capcanele

În fața acestor situații, cei care au trecut prin experiențe neplăcute au împărtășit câteva sfaturi de care orice turist ar trebui să țină cont:

  • Verifică mereu meniul înainte de a comanda.
  • Fotografiază prețurile afișate, pentru a avea dovada în caz de neconcordanțe.
  • Evită terasele de la intrările în bazaruri, unde prețurile sunt mult mai mari.
  • Întreabă dacă bacșișul este inclus în nota de plată, pentru a evita surprizele ulterioare.

Astfel de reguli simple pot transforma experiența de vacanță într-una plăcută, fără grija unor note de plată exagerate.

