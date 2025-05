Cum sunt păcăliţi turiştii în Turcia. Greşelile care îi costă sume mari, ce să evite mai ales în bazaruri

O tânără din Statele Unite a transformat o vacanță de vis în Turcia într-o lecție de călătorie plină de experiențe utile, dar și de greșeli comune, pe care spune că le-ar evita data viitoare. Deși per ansamblu excursia a fost una minunată, detaliile aparent minore i-au pus uneori răbdarea la încercare. Povestea sa a fost relatată de Business Insider.

Cea mai mare surpriză a fost chiar dimensiunea orașului Istanbul. Turista spune că nu s-a așteptat ca metropola să fie atât de întinsă și să aibă două aeroporturi internaționale – o informație esențială pe care a descoperit-o prea târziu.

„Am aterizat pe Aeroportul Istanbul (IST), dar unele dintre prietenele mele aveau zboruri interne de pe Aeroportul Sabiha Gökçen (SAW), situat pe partea asiatică. A trebuit să ne cazăm în hoteluri diferite și să ne reorganizăm din mers”, a povestit ea.

O altă greșeală des întâlnită a fost schimbul valutar la aeroport, imediat după aterizare. De teamă să nu rămână fără bani lichizi, turista a schimbat dolari în lire turcești la curs nefavorabil.

„Imediat ce am ajuns în oraș am văzut case de schimb deschise, cu rate mult mai bune. Ulterior, am folosit doar bancomatele Halkbank – fără comisioane”, spune ea.