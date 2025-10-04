Cum strângi rapid frunzele uscate din curte, conform unui specialist. Aşa faci curățenie rapid, fără efort

Toamna aduce culori frumoase, dar și o misiune mai puțin plăcută: curățarea frunzelor uscate din curte. Dacă nu sunt strânse la timp, acestea pot sufoca gazonul și pot transforma aleile într-o suprafață alunecoasă. Potrivit unui specialist în îngrijirea spațiilor verzi, există metode simple și rapide prin care poți avea o curte curată, fără efort și fără să petreci ore întregi cu grebla în mână.

Care este momentul ideal pentru a începe curățenia de toamnă

Momentul potrivit pentru adunarea frunzelor este atunci când majoritatea au căzut deja, dar încă sunt uscate. Potrivit specialistului, curățarea trebuie făcută în zile fără vânt și fără umezeală, pentru că frunzele ude se lipesc de sol și sunt mult mai greu de manevrat.

O zi însorită și uscată este ideală pentru o curățenie rapidă. Înainte de a începe, se recomandă verificarea stării gazonului. Dacă acesta este umed, trebuie lăsat să se usuce, altfel frunzele se pot amesteca cu noroiul.

De asemenea, un truc simplu este să tunzi iarba la o înălțime mai mică, pentru ca frunzele să nu se prindă între fire și să poată fi colectate mai ușor.

Ce unelte te ajută să termini treaba mai repede

Specialistul recomandă folosirea unui aspirator sau suflant de frunze, care reduce timpul de lucru de până la trei ori comparativ cu o greblă clasică. Pentru curți mai mici, un suflant electric este suficient, iar pentru suprafețe întinse se poate folosi un model pe benzină, mai puternic.

Dacă nu ai la dispoziție astfel de unelte, poți improviza cu o greblă ușoară din plastic și un prelungitor de furtun, cu care aduni frunzele într-un colț. Frunzele strânse pot fi puse în saci biodegradabili sau transformate în compost natural, o soluție ecologică și utilă pentru grădină.

Cum păstrezi curtea curată mai mult timp

Pentru a evita ca frunzele să se împrăștie din nou, specialistul recomandă să montezi plase de protecție la gardurile unde se adună cel mai mult vântul. În plus, poți acoperi temporar zonele sensibile cu o folie respirabilă, ușor de îndepărtat după terminarea sezonului.

O altă idee practică este să repeți curățenia o dată la câteva zile, în loc să lași frunzele să se adune în cantități mari. Astfel, efortul este mai mic, iar curtea rămâne îngrijită constant.

Așadar, potrivit expertului, o combinație între momentul potrivit, uneltele corecte și o rutină scurtă, dar constantă, transformă curățarea frunzelor într-o activitate simplă, eficientă și chiar plăcută.

Cu puțină organizare, răbdare și câteva trucuri extrem de simple și la îndemâna oricui, curtea ta poate rămâne ordonată toată toamna — fără efort și fără stres inutil.