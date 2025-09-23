Cum știi dacă ești asigurat la bătrânețe prin Pilonul II de pensii private. Cum verifici online banii adunați în numele tău

Tot mai mulți români vor să afle câți bani au strâns în contul de pensie privată și dacă sunt înscriși într-un fond de Pilon II. Datele oficiale arată că peste un milion de persoane au intrat pe site-ul pilonul2.ro în ultimele 12 luni pentru a verifica situația lor financiară. Interesul crescut vine pe fondul dezbaterilor despre sustenabilitatea sistemului public de pensii și despre importanța economisirii pe termen lung.

Lansată în 2024, platforma online administrată de Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) oferă o modalitate simplă și sigură prin care poți verifica în câteva minute situația contului tău de pensie privată obligatorie. Într-un context în care peste 8 milioane de români contribuie la Pilonul II, transparența și accesul rapid la informații devin esențiale.

Cum verifici dacă ești înscris și câți bani ai

Accesarea site-ului pilonul2.ro este primul pas. Introduci datele personale solicitate și, în câteva minute, sistemul îți arată dacă faci parte dintr-un fond de pensii private obligatorii și care este administratorul tău. Ulterior, îți poți crea cont direct pe platforma administratorului fondului respectiv.

Odată logat, ai acces la sumele acumulate în contul personal, istoricul contribuțiilor și alte informații relevante. În medie, fiecare utilizator petrece peste trei minute pe site, ceea ce arată interesul pentru monitorizarea propriilor economii. De altfel, în ultimul an, mai multe campanii naționale de informare și schimbări legislative au adus valuri de vizitatori pe platformă.

Procedura este gratuită, iar accesul este securizat, astfel încât fiecare participant să poată verifica oricând ce bani are strânși pentru pensie.

De ce este important Pilonul II

Pilonul II completează pensia de stat și îți oferă un venit suplimentar la bătrânețe. Contribuțiile sunt reținute automat din CAS, fără costuri suplimentare pentru tine, iar banii sunt investiți și protejați prin lege. Ești proprietarul lor, iar în caz de deces, sumele acumulate merg la moștenitori.

Avantajele acestui sistem sunt clare: mai mulți bani la pensie, protecție pentru familie, transparență și posibilitatea de a monitoriza online contribuțiile. În plus, fondurile sunt strict reglementate și supravegheate pentru a evita riscurile.

Retragerea sumelor se poate face la pensionare pentru limită de vârstă, în caz de invaliditate sau deces. Ai la dispoziție două opțiuni: fie primești toți banii odată, fie îi împarți în tranșe lunare pe o perioadă de maximum cinci ani. Alegerea depinde de nevoile tale, iar administratorul fondului te poate sfătui în privința celei mai avantajoase variante.

Cum se implică APAPR și ce urmează

APAPR, organizația care reunește administratorii de fonduri de pensii și băncile depozitare, gestionează platforma și derulează constant campanii de educare financiară. Scopul este ca fiecare român să știe unde îi sunt banii și cum poate beneficia de ei la momentul retragerii din activitate.

Asociația este un partener activ al autorităților în elaborarea de legi și reglementări, fiind și membră a organizației europene PensionsEurope. În ultimul an, revenirea a aproape 500.000 de salariați în Pilonul II și discuțiile privind impozitarea sau modalitățile de plată au crescut interesul pentru acest sistem.

Mesajul este simplu: dacă vrei să ai siguranță financiară la bătrânețe, verifică-ți constant situația pensiei private și informează-te despre drepturile tale. Pilonul II este deja o componentă esențială a venitului la pensionare, iar transparența platformei online face accesul la informații mai ușor ca niciodată.