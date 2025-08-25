Cum stă România la progresul digital în 2025, comparativ cu alte state din Uniunea Europeană

România se menține printre statele membre UE cu cea mai performantă infrastructură de conectivitate fixă, inclusiv în zonele cu populație redusă.

În paralel, țara își consolidează poziția în tehnologii strategice, precum semiconductori și calcul cuantic. Cu toate acestea, digitalizarea întreprinderilor, în special a IMM-urilor, rămâne sub media europeană, se arată în Digital Decade 2025 Country Report.

Autoritățile române au conturat un plan amplu de 98 de măsuri, cu un buget total de 3,6 miliarde de euro, reprezentând aproximativ 1,01% din PIB, o parte semnificativă fiind finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

În ceea ce privește conectivitatea mobilă, România se află încă în urmă la implementarea 5G, atât în ceea ce privește acoperirea, cât și atribuirea spectrului.

Experții recomandă accelerarea eforturilor pentru extinderea rețelei 5G, inclusiv pe banda 3,4–3,8 GHz, și alocarea corespunzătoare a spectrului.

Digitalizarea serviciilor publice și competențele digitale ale cetățenilor

Investițiile în digitalizarea serviciilor publice continuă să fie un obiectiv prioritar. Eforturile recente au îmbunătățit disponibilitatea datelor de sănătate în format electronic, iar autoritățile sunt încurajate să extindă sursele de date și să implementeze strategia națională de digitalizare a sistemului medical, orientată pe nevoile utilizatorilor și ușurința accesului.

Pe partea competențelor digitale, România înregistrează performanțe insuficiente la nivel de bază. Deși numărul absolvenților de ICT este ridicat, retenția talentului în țară rămâne o provocare.

Se recomandă integrarea competențelor digitale fundamentale în educație, precum și programe de recalificare pentru angajații din sectorul privat și populația adultă.

Sprijinirea IMM-urilor în dezvoltarea competențelor digitale și atragerea talentelor ICT reprezintă direcții esențiale pentru consolidarea competitivității digitale.

Transformarea digitală pentru sustenabilitate: Percepția cetățenilor

România face pași către o infrastructură digitală mai verde și monitorizarea reducerii emisiilor prin strategii educaționale privind schimbările climatice și un cod de sustenabilitate cu platformă dedicată raportării.

În ceea ce privește finanțarea digitalizării, aproximativ 5,8 miliarde de euro provin din Planul de Redresare și Reziliență, iar 2,7 miliarde de euro din fondurile de coeziune.

Conform Eurobarometrului Digital Decade 2025, 62% dintre români consideră că digitalizarea serviciilor publice și private le ușurează viața.

Totodată, 78% consideră importantă combaterea știrilor false și a dezinformării online, iar 77% susțin creșterea companiilor europene pentru a putea concura la nivel global.

România continuă să investească în digitalizare, însă provocările legate de competențele digitale, retenția talentului și acoperirea 5G rămân puncte cheie ce necesită atenție pentru atingerea obiectivelor europene până în 2030.