Cum speli corect mașina la o spălătorie self-service. Așa nu rămân urme pe ea

În ultimii ani, spălătoriile auto self-service au câștigat tot mai mult teren în România. Tot mai mulți șoferi aleg această variantă pentru că este mai rapidă, mai economică și oferă control total asupra procesului de curățare.

Spre deosebire de spălătoriile clasice, unde personalul specializat se ocupa de întreaga procedură, la autoservire fiecare pas este realizat chiar de conducătorul auto, folosind echipamente moderne puse la dispoziție de operatorii unităților.

Acest tip de spălătorie pune la dispoziție jeturi de apă sub presiune, spumă activă, programe de clătire și chiar opțiuni suplimentare, cum ar fi aplicarea de ceară lichidă sau utilizarea apei osmozate pentru un finisaj impecabil.

În plus, multe dintre aceste locații funcționează non-stop, ceea ce le face convenabile pentru șoferii cu programe încărcate.

Pașii esențiali pe care trebuie să îi parcurgi pentru o spălare eficientă a mașinii tale

O spălare corectă presupune respectarea unei ordini precise a operațiunilor. În primul rând, este bine să te pregătești cu fise pentru automat, lavete din microfibră și, opțional, soluții de curățare pentru interior sau pentru sticlă.

Procesul începe cu prespălarea, folosirea jetului de apă sub presiune pentru a înlătura murdăria grosieră, praful și urmele persistente. Etapa cu pricina pregătește suprafața mașinii pentru spumă.

Aplicarea detergentului activ sau a spumei se face de jos în sus, pentru a permite substanței să acționeze mai mult timp asupra zonelor murdare.

După câteva minute, urmează clătirea, de data aceasta de sus în jos, pentru a evita depunerile și petele.

Mulți șoferi aleg și aplicarea unui strat de ceară lichidă, care protejează vopseaua și conferă un luciu plăcut.

Nu în ultimul rând, clătirea cu apă osmozată elimină riscul depunerilor de calcar și oferă o suprafață uniform curată. Pentru rezultate optime, însă, uscarea cu o lavetă moale din microfibră este recomandată.

Greșeli frecvente și cum le poți evita

Deși procesul pare simplu, există câteva greșeli des întâlnite. Una dintre ele este lipsa unei pregătiri minime: mulți șoferi uită să golească mașina de gunoaie sau să curețe covorașele separat. Alții folosesc perii murdare din dotarea spălătoriei, riscând să zgârie caroseria.

De asemenea, graba sau, dimpotrivă, mișcarea prea lentă poate afecta rezultatul. Fiecare fisă are un timp limitat, așa că este esențial să urmezi pașii în ordine și să profiți eficient de fiecare program.

O altă greșeală des întâlnită este clătirea insuficientă, detergenții concentrați, dacă rămân pe caroserie, pot deteriora stratul de vopsea în timp.

Nu în ultimul rând, uscarea este deseori neglijată. Dacă apa se evaporă singură, rămân pete inestetice.

O ștergere rapidă cu o lavetă din microfibră face diferența între o mașină „curățată” și una cu un aspect impecabil.