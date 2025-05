Cum și-a descoperit Olimpia Melinte marea pasiune: “Eram foarte mică!”. Ce sacrificii a făcut pentru cariera ei VIDEO EXCLUSIV

Olimpia Melinte a reușit să se implice în numeroase proiecte după serialul “VLAD”, care a propulsat-o în inimile fanilor. Totuși, actrița a explicat, în exclusivitate pentru Playtech, că a fost nevoită să facă anumite sacrificii, de-a lungul timpului, pentru cariera sa. Mai mult, ea a dezvăluit cum și-a descoperit pasiunea de a fi pe scenă.

Olimpia Melinte se bucură de mulți fani, astfel că nu este de mirare că lumea o oprește pe stradă pentru a realiza poze cu actrița. Aceasta a dezvăluit că micuții săi, Sasha și Ingrid, înțeleg că mama lor este cunoscută, însă mezina familiei se confruntă, momentan, cu perioada de gelozie:

De asemenea, Olimpia Melinte a punctat că a sacrificat din timpul petrecut cu familia pentru proiectele sale, însă și-a dat seama repede că momentele în care stă alături cu micuții ei sunt extrem de importante. Deși ei nu au văzut încă niciun film sau serial în care a apărut, aceasta îi așteaptă la teatru, unde scenele sunt potrivite pentru vârsta lor. Când vine vorba de pasiunile copiilor săi, vedeta a explicat că Sasha este atras de domeniul IT-ului:

“Cred că timpul pe care nu l-am petrecut cu familia, cu copiii, e un sacrificiu major. M-am trezit la timp și am zis: “E mai importantă copilăria lor și să știe că au o mamă aproape, nu să mă cunoască din afișe sau de la televizor.” Ei nu au văzut nimic din ce am făcut eu, doar frânturi. Mi se pare important să mă vadă ca pe o mamă, nu ca pe o actriță. Cu asta mă lupt, ca să zic așa.

Olimpia Melinte încurajează mersul la teatru pentru micuți și se bucură de faptul că profesorii îi duc pe elevi să urmărească actorii pe scenă. Ba chiar, așa și-a descoperit și ea pasiunea, pe când se afla la o vârstă fragedă:

„E foarte important și cred că se întâmplă asta. Ei merg cu școala la teatru, adică profesorii încearcă să facă treaba aceasta. Și pe vremea mea se întâmpla la fel, așa am descoperit teatrul. Mă duceau profesorii la teatru. E important să îi ducem! Cred că eram în clasele 1-4 și am văzut spectacolul “Chirița în provinție” la Teatrul Național din Iași. Atunci am zis: “Eu vreau să fac asta!”. A pornit totul de la o piesă de teatru pe care am văzut-o când eram foarte mică.”