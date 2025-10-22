Cum se vede România pe harta poluării din Europa? Primele imagini surprinse de misiunea Copernicus Sentinel-4

Europa are, din toamna acestui an, o nouă perspectivă asupra atmosferei sale. Misiunea Copernicus Sentinel-4, lansată în 2025, a transmis primele imagini care arată, cu o precizie fără precedent, distribuția poluanților din aerul continentului. Datele publicate de programul european Copernicus pe rețelele de socializare arată concentrațiile de dioxid de azot (NO₂), dioxid de sulf (SO₂) și ozon (O₃) în troposferă – stratul inferior al atmosferei în care trăim și respirăm.

România pe harta europeană a poluării

Imaginea realizată pe 8 octombrie 2025, prima de acest tip, dezvăluie „puncte fierbinți” de poluare de-a lungul coastei mediteraneene, deasupra văii râului Po din Italia și în zonele industriale ale Europei Centrale. Poluarea cu dioxid de azot este asociată în principal cu arderea combustibililor fosili – fie în motoarele automobilelor, fie în centralele electrice și sistemele de încălzire.

Specialiștii din cadrul Copernicus au explicat că Sentinel-4 are capacitatea de a monitoriza variațiile concentrațiilor atmosferice din oră în oră, oferind o imagine completă asupra modului în care poluarea se deplasează și se transformă în funcție de condițiile meteorologice. Gazele măsurate de satelit sunt nu doar toxice în sine, ci contribuie și la formarea poluanților secundari, precum ozonul la nivelul solului sau particulele în suspensie – ambele cu efecte grave asupra sănătății umane, mai ales asupra sistemului respirator.

Pe harta preliminară publicată de Copernicus, România se află într-o zonă cu niveluri moderate de dioxid de azot, dar cu concentrații vizibil mai mari în jurul marilor aglomerări urbane – București, Brașov, Iași, Timișoara și Cluj-Napoca. Aceste valori corespund zonelor cu trafic intens și activitate industrială constantă. Deși nu ating nivelurile alarmante observate în nordul Italiei sau în regiunea Ruhr din Germania, poluarea din marile orașe românești rămâne o problemă de sănătate publică, mai ales în sezonul rece, când emisiile din încălzirea rezidențială se adaugă celor din transport.

O etapă importantă pentru știința mediului

„În ciuda eforturilor de reducere a emisiilor, monitorizarea și previzionarea evenimentelor de poluare rămân dificile”, se arată în comunicatul oficial al misiunii. Stațiile terestre, deși indispensabile, sunt distribuite inegal în Europa, iar modelele meteorologice pot schimba rapid distribuția poluanților. Sentinel-4 vine să umple acest gol, oferind date de înaltă rezoluție care vor permite o evaluare standardizată a calității aerului la scară continentală.

Datele provin dintr-un satelit aflat pe orbită geostaționară, la 36.000 de kilometri deasupra Pământului. De acolo, Sentinel-4 va observa permanent aceeași regiune – Europa și nordul Africii – colectând informații detaliate despre evoluția poluării atmosferice, incendii forestiere, transportul prafului saharian și al altor aerosoli. Deși imaginile sunt încă preliminare, ele reprezintă un progres esențial în capacitatea Europei de a urmări calitatea aerului în timp real.