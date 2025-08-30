Cum se va calcula noul impozit auto. Categoria de autoturisme pentru care se va plăti cel mai puțin

Un nou sistem de taxare pentru mijloacele de transport este pe cale să fie introdus, iar principiul de bază după care va funcționa este unul tot mai des invocat la nivel european: „poluatorul plătește”. Guvernul pregătește un proiect de lege care va schimba modul în care se calculează impozitul auto, punând accent pe impactul ecologic al vehiculului și pe capacitatea cilindrică a motorului.

De ce se schimbă formula de calcul

Executivul argumentează că actualul sistem nu mai răspunde realităților privind protecția mediului și întreținerea infrastructurii rutiere. În condițiile în care România se confruntă cu un parc auto îmbătrânit și cu niveluri de poluare tot mai ridicate, este nevoie de o formă de taxare care să stimuleze utilizarea vehiculelor mai puțin poluante și să descurajeze deținerea mașinilor vechi, cu motoare mari și consum ridicat.

Astfel, impozitul nu va mai fi calculat doar după cubicaj, ci și în funcție de norma de poluare – de la non-Euro și Euro 1, până la Euro 6 și vehicule hibride sau electrice. Această diferențiere urmărește să facă dreptate șoferilor care au investit în mașini moderne, cu emisii scăzute, și să îi responsabilizeze pe cei care circulă cu vehicule uzate, care generează mai multă poluare.

Ce vehicule intră sub incidența noilor reguli

Formula de calcul se va aplica doar pentru opt mari categorii de vehicule cu tracțiune mecanică, după cum urmează:

motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm³ inclusiv;

motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu peste 1.600 cm³;

autoturisme între 1.601 și 2.000 cm³ inclusiv;

autoturisme între 2.001 și 2.600 cm³ inclusiv;

autoturisme între 2.601 și 3.000 cm³ inclusiv;

autoturisme de peste 3.001 cm³;

autobuze, autocare, microbuze;

alte vehicule cu tracțiune mecanică, cu masa maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv.

Pentru toate aceste categorii, calculul se va face prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cm³ sau fracțiune din aceasta cu suma prevăzută în tabelul stabilit de autorități, diferențiat în funcție de norma de poluare.

Cine va plăti cel mai puțin

Conform noii formule, autoturismele cu o capacitate cilindrică de până la 1.600 cm³ și care se încadrează în norme de poluare recente (Euro 5, Euro 6, hibrid) vor beneficia de impozitul cel mai redus. Acestea sunt considerate cele mai eficiente din punct de vedere al raportului dintre consum, emisii și utilizare a infrastructurii rutiere.

De exemplu, un automobil de 1.400 cm³ Euro 6 va fi taxat mult mai puțin decât unul de 1.800 cm³ Euro 3, chiar dacă diferența de cilindre nu este foarte mare. Prin urmare, cei care au ales mașini mici și prietenoase cu mediul vor fi recompensați cu taxe reduse.

Impactul asupra șoferilor și pieței auto

Specialiștii estimează că noul sistem va duce la o creștere a costurilor de întreținere pentru posesorii de mașini vechi și cu motoare mari, însă efectul dorit este unul pozitiv: înnoirea parcului auto și orientarea consumatorilor către vehicule moderne sau chiar electrice. În același timp, banii colectați din impozite ar urma să fie direcționați către întreținerea și modernizarea infrastructurii rutiere, de care beneficiază toți participanții la trafic.