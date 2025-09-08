Cum se plătesc concediile medicale în 2025, câți bani primesc salariații. Cât s-a complicat procesul pentru angajatori

Din august 2025 s-a schimbat formula de calcul pentru concediile medicale obișnuite (boală sau accident în afara muncii). Indemnizația nu mai este un procent unic din baza de calcul, ci depinde de durata episodului de boală :

55% pentru episoade de până la 7 zile ;

65% pentru episoade de 8–14 zile ;

75% pentru episoade de 15 zile sau mai mult .

„Episod de boală” înseamnă numărul de zile consecutive acoperite de certificate medicale pentru aceeași afecțiune , indiferent dacă sunt trecute într-un singur certificat sau în mai multe, în continuare. Aici apare noutatea delicată: dacă un episod începe într-o lună (pare scurt) și este prelungit în luna următoare , trecând într-o tranșă procentuală superioară, indemnizația se recalculează retroactiv pentru întregul episod la procentul corespunzător noii durate.

Ce înseamnă pentru angajați

Pentru episoadele scurte (cele mai frecvente), netul scade față de vechiul regim (când se aplica 75% indiferent de durată). Practic, 1–7 zile se plătesc la 55%, 8–14 zile la 65%, iar abia de la 15 zile în sus se revine la 75%. Dacă medicul prelungește concediul și depășești un prag, vei primi diferența după recalcularea retroactivă a întregului episod.

Ce înseamnă pentru angajatori

Procesul de salarizare devine mai laborios. Trebuie urmărite:

continuitățile (același diagnostic, certificate în continuare);

momentele de închidere de lună (salariile se calculează la procentul valabil la acel moment , dar pot fi recalculate ulterior dacă episodul trece în tranșa 65%/75%);

, dar pot fi recalculate ulterior dacă episodul trece în tranșa 65%/75%); eventualele rectificative în D112 și plăți de diferențe către salariați (plus dobânzi/penalități dacă ajustarea fiscală se face după termen).

Bună practică administrativă

Introdu o procedură internă prin care salariații confirmă dacă și când au primit certificat „în continuare”.

Cere, când e posibil, prezentarea din timp a certificatelor din luna următoare (mai ales dacă primul acoperă ultima zi din lună).

Configurează softul de salarizare pentru a recunoaște episoadele (același cod de diagnostic) și a recalcula retroactiv automat când se schimbă tranșa.

Exemplu rapid

5 zile la final de august se plătesc inițial la 55% . Dacă medicul prelungește în septembrie cu încă 10 zile (total 15 zile ), întregul episod se recalculează la 75% . Angajatorul plătește diferența aferentă zilelor din august și operează rectificările necesare.