Cum se împarte creditul ipotecar după divorț? Drepturi, obligații și soluții legale

Divorțul, un moment deja tensionat din punct de vedere emoțional, adaugă adesea un strat complex de dificultăți financiare, mai ales atunci când la mijloc se află un credit ipotecar. Deși despărțirea partenerilor poate fi finalizată legal, obligațiile asumate față de bancă nu dispar automat. În acest context, apar întrebări esențiale: cine continuă să achite ratele și cum se împart responsabilitățile financiare?

Divorțul și creditul ipotecar: O ecuație financiară complexă, care lasă urme pe termen lung

Odată cu unirea destinelor, mulți români aleg să-și construiască un viitor comun, iar primul pas este, de cele mai multe ori, achiziția unei locuințe. Astfel, ei contractează, de cele mai multe ori, un credit ipotecar, o modalitate frecventă prin care familiile își pot cumpăra o casă. Acordarea unui astfel de credit este, de obicei, condiționată de veniturile cumulate ale ambilor soți, care devin astfel codebitori și responsabili pentru plata ratelor. Locuința dobândită devine, în acest context, un bun comun, supus garanției imobiliare, o ipotecă înscrisă în cartea funciară.

Însă, ce se întâmplă când drumurile celor doi parteneri se despart, iar căsnicia se destramă? Divorțul nu anulează obligațiile financiare asumate în fața băncii, iar contractul de credit ipotecar rămâne în vigoare, indiferent de starea civilă a foștilor soți. Acesta este un aspect esențial, pe care mulți parteneri nu îl iau în considerare în momentele tensionate ale separării.

Soluții pentru gestionarea unui credit ipotecar după divorț

Divorțul presupune o serie de clarificări legale, inclusiv împărțirea bunurilor comune. Procesul de partaj, realizat fie la notar, fie în instanță, stabilește cui îi revine locuința. Cu toate acestea, decizia legală nu influențează în mod automat contractul cu banca. Fără acordul explicit al instituției financiare, obligația de plată rămâne comună, iar banca nu este obligată să modifice termenii inițiali ai acordului.

În acest scenariu complex, foștii soți au la dispoziție câteva opțiuni pentru a gestiona datoria comună. Prima variantă, și cea mai frecventă, este ca unul dintre parteneri să preia integral creditul și să păstreze locuința. Pentru a face acest lucru, persoana în cauză trebuie să demonstreze băncii o capacitate financiară solidă, care să acopere, de una singură, plata ratelor lunare. În cazul în care instituția de credit aprobă, se semnează un act adițional, care îl eliberează pe celălalt partener de responsabilitățile contractuale.

O altă soluție posibilă este introducerea unui terț codebitor, care poate fi un membru al familiei sau un prieten, pentru a prelua, alături de soțul care rămâne cu locuința, obligația de plată. Și în acest caz, banca va evalua cu atenție capacitatea de rambursare a noului codebitor, înainte de a-și da acordul.

Dacă niciuna dintre aceste variante nu este viabilă, singura opțiune rămasă este vânzarea locuinței. Din suma obținută, se achită creditul restant, iar diferența poate fi împărțită între foștii parteneri. De multe ori, această soluție devine o necesitate atunci când între foștii soți nu mai există comunicare, iar niciunul dintre ei nu își poate permite, individual, să achite ratele.

Partajul. Ce se întâmplă cu obligațiile financiare?

Partajul este un proces juridic esențial pentru împărțirea patrimoniului. În cazul unui credit ipotecar, chiar dacă instanța sau notarul stabilește cui îi revine locuința, acest lucru nu modifică automat contractul de credit. Obligațiile financiare pot fi transferate printr-un proces numit novare, adică o modificare a structurii contractuale, dar acest proces necesită acordul băncii.

„Dacă unul dintre parteneri refuză să mai plătească, banca poate să execute silit pe oricare dintre cei doi, indiferent ce au stabilit între ei,” se precizează în documentul analizat.

Acest aspect subliniază importanța acordului băncii în orice decizie luată de partenerii care se despart.

Un alt detaliu crucial este că ipoteca, garanția imobiliară, rămâne înscrisă în cartea funciară până la achitarea integrală a creditului. Indiferent cui îi rămâne casa prin partaj, aceasta va fi sub ipotecă până la finalizarea obligațiilor față de bancă.