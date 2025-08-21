Ultima ora
De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
21 aug. 2025 | 13:39
de Iulia Kelt

Cum se fură mașinile moderne în 2025: De la tehnici banale la tehnologie sofisticată și scumpă

AUTO
Cum se fură mașinile moderne în 2025: De la tehnici banale la tehnologie sofisticată și scumpă
Cât de ușor se fură o mașină în 2025 / Foto: Drive

În ultimii ani, furtul de mașini în Marea Britanie și nu numai a devenit mult mai sofisticat, iar infractorii utilizează echipamente avansate pentru a păcăli sistemele moderne de securitate auto.

În urmă cu un deceniu, un hoț de mașini experimentat ar fi folosit instrumente simple, precum cârlige de sârmă sau „slim jim” pentru a forța încuietori, sau cabluri pentru a manipula contactul.

Aceste metode au devenit însă rapid depășite, pe măsură ce producătorii auto au introdus sisteme electronice complexe și chei inteligente, scrie The Economist.

De unde a început problema, de fapt

Problema a luat amploare odată cu apariția tehnologiilor keyless, care permit pornirea mașinii fără cheie fizică.

În 2016, în Marea Britanie au devenit populare „atacurile prin relay”, prin care un hoț preia semnalul electronic al cheii și îl transmite vehiculului de la distanță.

Producătorii au reușit să reducă vulnerabilitatea prin actualizări, însă infractorii s-au adaptat rapid, folosind dispozitive conectate direct la componentele electronice ale mașinii, care păcălesc sistemul să creadă că este activată de cheia originală.

Astfel de dispozitive pot fi achiziționate online, iar tutoriale pentru utilizarea lor se regăsesc chiar și pe platforme publice precum YouTube.

Echipamentele sofisticate pentru furt, la mare căutare

Grupurile infracționale organizate nu se zgârcesc la investiții, cheltuind sume de până la 20.000 de lire sterline pe echipamente sofisticate pentru o singură mașină.

Provocarea pentru producători constă în viteza cu care apar metodele de furt, în timp ce ciclul de proiectare și producție a unei mașini este lung, ceea ce oferă infractorilor o perioadă extinsă de exploatare a breșelor.

Adaptarea hoților la telefoane și vulnerabilitățile umane

Nu doar industria auto se confruntă cu infracțiuni sofisticate. Hoții de telefoane s-au adaptat la sistemele de securitate moderne, cum ar fi blocarea biometrică și recunoașterea facială.

Fiind mai dificil de accesat, telefoanele au devenit ținte pentru „snatch thefts”, în care hoții smulg dispozitivul din mâna victimei și dezactivează rapid funcțiile de localizare.

Producătorii au introdus sisteme care detectează mișcarea bruscă și blocarea automată a telefonului sau protecția dispozitivului în cazul mutării într-o locație necunoscută.

Totuși, eficiența acestor soluții depinde de utilizatori, mulți dintre ei neactivând funcțiile de securitate. În plus, infractorii folosesc phishing pentru a obține informațiile necesare de deblocare, iar telefoanele blocate pot fi vândute ulterior pe componente.

În timp ce unii consideră că producătorii ar putea rezolva problema rapid, de exemplu printr-un „kill switch” permanent, realitatea este mai complexă.

Orice mecanism care blochează automat un telefon presupune riscuri pentru tranzacțiile legale second-hand și ar putea fi folosit pentru extorcarea cumpărătorilor.

