Circulația pe A7 ar putea fi deschisă până la Adjud încă din acest an. Șeful CNAIR, vești excelente pentru șoferi

Lucrările la Autostrada Moldovei (A7) avansează într-un ritm accelerat, iar veștile pentru șoferi sunt tot mai încurajatoare. Autoritățile au verificat în teren stadiul proiectului și au constatat că progresul este vizibil pe tronsoanele cheie, ceea ce ar putea permite deschiderea circulației până la Adjud înainte de finalul acestui an.

Progres semnificativ pe tronsonul Focșani – Bacău

Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a precizat că loturile dintre Focșani și Domnești Târg, respectiv Domnești Târg – Răcăciuni, au ajuns la un stadiu fizic de aproximativ 80%. În paralel, pe lotul Răcăciuni – Bacău, lucrările sunt executate în proporție de 60%.

„Am verificat astăzi lucrările pe tronsonul Focşani – Bacău al Autostrăzii Moldova (A7), împreună cu prim – ministrul, Ilie Bolojan, şi cu ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban. Stadiile fizice sunt de aproximativ 80% pe primele două loturi (Focşani – Domneşti Târg şi Domneşti Târg – Răcăciuni), iar pe lotul Răcăciuni – Bacău stadiul fizic este de aproximativ 60%. În acest ritm, sunt şanse reale ca anul acesta să deschidem circulaţia cel puţin până la Adjud (50 km)”, a transmis Cristian Pistol.

Această veste înseamnă că șoferii ar putea beneficia de o porțiune funcțională a autostrăzii mult mai devreme decât se anticipa inițial, reducând considerabil timpul de deplasare între localitățile vizate.

Autostrada A7 – proiect strategic pentru Moldova

Finalizarea tronsonului Focșani – Bacău, cu o lungime de 96 de kilometri, este esențială nu doar pentru șoferii din zonă, ci și pentru întreaga regiune a Moldovei. Acesta, împreună cu segmentul Bacău – Pașcani, asigură o parte importantă a coridorului 9 Pan-european, vital pentru dezvoltarea economică și conectivitatea regiunii.

„Potrivit graficelor de lucrări, anul viitor (2026) se va circula pe autostradă de la Bucureşti la Paşcani, pe o distanţă de aproximativ 390 km (A7 – A3)”, a mai precizat șeful CNAIR.

Odată finalizat, traseul va lega Capitala de centrul Moldovei pe o infrastructură rutieră modernă, reducând timpii de transport și oferind condiții de siguranță sporită.

Termene și finanțare prin PNRR

Cele șase loturi dintre Focșani și Pașcani au fost atribuite companiei românești UMB, cunoscută pentru ritmul rapid de execuție al lucrărilor. Întregul proiect este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), un program esențial pentru dezvoltarea infrastructurii României.

În condițiile în care lucrările avansează conform graficelor, deschiderea circulației până la Adjud ar putea marca un pas decisiv spre respectarea termenului final, stabilit pentru 2026, când șoferii ar urma să circule neîntrerupt de la București până la Pașcani.

O autostradă așteptată de milioane de români

Autostrada Moldovei (A7) este considerată unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România. Ea nu doar că va conecta mai bine regiunile istorice, dar va aduce beneficii economice prin atragerea de investiții și dezvoltarea zonelor traversate. Deschiderea parțială până la Adjud ar putea reprezenta începutul unei noi etape pentru mobilitatea în estul țării.