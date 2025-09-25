Cea mai mare pensie din România aflată în plată. ”Specialul” și-ar putea cumpăra o Dacia nouă din reprezentanță în fiecare lună

Subiectul pensiilor speciale revine constant în atenția publică, mai ales atunci când apar noi date oficiale despre sumele colosale primite lunar de unii beneficiari. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), cea mai mare pensie specială din România a ajuns aproape de 70.000 de lei, echivalentul a circa 14.000 de euro pe lună.

Pentru a înțelege dimensiunea acestei sume, e suficient să faci o comparație simplă: cu o astfel de pensie, beneficiarul și-ar putea cumpăra lunar o mașină nouă din gama Dacia, direct din reprezentanță, fără rate și fără alte griji financiare.

Cum arată cea mai mare pensie specială din România

Datele CNPP arată că pensia de serviciu aflată în plată atinge 69.343 de lei. Din această sumă, doar 21.085 lei provin din contribuțiile efective ale persoanei, restul de 48.258 lei fiind acoperiți din bugetul de stat, deci din bani publici. Cu alte cuvinte, aproximativ 70% din această pensie este necontributivă.

Raportată la pensia medie din România, care este de circa 2.700 de lei, diferența este uriașă. Mai mult, pensia medie a magistraților este de 25.356 de lei, aproape de zece ori mai mare decât salariul mediu net din țară și de peste nouă ori mai mare decât pensia medie obișnuită.

Un alt aspect controversat este vârsta la care magistrații se pot pensiona în România, și anume 47 de ani. Comparativ, în țări europene precum Franța, Germania sau Grecia, vârsta standard este de 67 de ani, iar în Italia sau Slovenia chiar 70 de ani.

Dezbaterea privind reforma pensiilor speciale

Curtea Constituțională a României (CCR) urmează să discute pe 24 septembrie legea pensiilor magistraților, parte dintr-un pachet de măsuri fiscale și sociale adoptat de Guvern pentru reducerea deficitului. Printre modificările propuse se numără:

creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani;

introducerea unui plafon maxim pentru pensii;

condiția unei vechimi minime de 35 de ani în muncă;

stabilirea ca pensia de serviciu să nu poată depăși 70% din ultimul salariu net.

Aceste schimbări ar putea schimba radical modul în care sunt calculate și plătite pensiile speciale. Totuși, experiența arată că multe inițiative similare au fost respinse anterior la CCR, ceea ce face ca incertitudinea să rămână ridicată.