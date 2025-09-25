Ultima ora
Cum ai putea să ai harta gropilor din asfalt direct în telefonul tău. Așa îți vei duce mașina la service mai rar
25 sept. 2025 | 10:00
de Alexandru Puiu

Cea mai mare pensie din România aflată în plată. ”Specialul” și-ar putea cumpăra o Dacia nouă din reprezentanță în fiecare lună

ACTUALITATE
Cea mai mare pensie din România aflată în plată. ”Specialul” și-ar putea cumpăra o Dacia nouă din reprezentanță în fiecare lună

Subiectul pensiilor speciale revine constant în atenția publică, mai ales atunci când apar noi date oficiale despre sumele colosale primite lunar de unii beneficiari. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), cea mai mare pensie specială din România a ajuns aproape de 70.000 de lei, echivalentul a circa 14.000 de euro pe lună.

Pentru a înțelege dimensiunea acestei sume, e suficient să faci o comparație simplă: cu o astfel de pensie, beneficiarul și-ar putea cumpăra lunar o mașină nouă din gama Dacia, direct din reprezentanță, fără rate și fără alte griji financiare.

Cum arată cea mai mare pensie specială din România

Datele CNPP arată că pensia de serviciu aflată în plată atinge 69.343 de lei. Din această sumă, doar 21.085 lei provin din contribuțiile efective ale persoanei, restul de 48.258 lei fiind acoperiți din bugetul de stat, deci din bani publici. Cu alte cuvinte, aproximativ 70% din această pensie este necontributivă.

Vezi și:
Cum au ajuns magistrații cei mai bogați pensionari din România. Mulți dintre ei continuă să lucreze, cât ne costă pe noi toți
CCR amână decizia pe pensiile magistraților și pachetul fiscal. O singură reformă a fost validată

Raportată la pensia medie din România, care este de circa 2.700 de lei, diferența este uriașă. Mai mult, pensia medie a magistraților este de 25.356 de lei, aproape de zece ori mai mare decât salariul mediu net din țară și de peste nouă ori mai mare decât pensia medie obișnuită.

Un alt aspect controversat este vârsta la care magistrații se pot pensiona în România, și anume 47 de ani. Comparativ, în țări europene precum Franța, Germania sau Grecia, vârsta standard este de 67 de ani, iar în Italia sau Slovenia chiar 70 de ani.

Dezbaterea privind reforma pensiilor speciale

Curtea Constituțională a României (CCR) urmează să discute pe 24 septembrie legea pensiilor magistraților, parte dintr-un pachet de măsuri fiscale și sociale adoptat de Guvern pentru reducerea deficitului. Printre modificările propuse se numără:

  • creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani;
  • introducerea unui plafon maxim pentru pensii;
  • condiția unei vechimi minime de 35 de ani în muncă;
  • stabilirea ca pensia de serviciu să nu poată depăși 70% din ultimul salariu net.

Aceste schimbări ar putea schimba radical modul în care sunt calculate și plătite pensiile speciale. Totuși, experiența arată că multe inițiative similare au fost respinse anterior la CCR, ceea ce face ca incertitudinea să rămână ridicată.

Vin primele ninsori în România. Traseul ciclonului Zack în România, care sunt județele vizate de vreme rea
Recomandări
Adio cumul pensie-salariu: ce opțiuni rămân pentru cei care ies la pensie la 50 de ani
Adio cumul pensie-salariu: ce opțiuni rămân pentru cei care ies la pensie la 50 de ani
Primele imagini cu adolescentul care a trimis amenințări către școli și spitale. Tânărul a avut complice o fată de 14 ani și a fost internat după audieri
Primele imagini cu adolescentul care a trimis amenințări către școli și spitale. Tânărul a avut complice o fată de 14 ani și a fost internat după audieri
Portretul lui Joe Biden, schimbat de Trump cu o fotografie a unui „autopen”
Portretul lui Joe Biden, schimbat de Trump cu o fotografie a unui „autopen”
Cum folosești Sidecar, ca să transformi iPad-ul în ecran secundar pentru Mac
Cum folosești Sidecar, ca să transformi iPad-ul în ecran secundar pentru Mac
România, campioană mondială la dublu rame feminin! Aur pentru Magdalena Rusu și Simona Radiș
România, campioană mondială la dublu rame feminin! Aur pentru Magdalena Rusu și Simona Radiș
Jaguar Land Rover, blocată de un atac cibernetic: Producția este oprită din august și s-a lăsat cu pierderi de milioane
Jaguar Land Rover, blocată de un atac cibernetic: Producția este oprită din august și s-a lăsat cu pierderi de milioane
Cât câștigă un sudor în România. Meseria a devenit din ce în ce mai căutată și foarte bine plătită
Cât câștigă un sudor în România. Meseria a devenit din ce în ce mai căutată și foarte bine plătită
Nuvela „Rat” de Stephen King se transformă în film. Ce știm despre adaptarea cinematografică, șansele să devină un succes
Nuvela „Rat” de Stephen King se transformă în film. Ce știm despre adaptarea cinematografică, șansele să devină un succes
Revista presei
Adevarul
30 de alimente care nu expiră niciodată – ghidul complet pentru cămara ta de urgență. Unele te vor surprinde
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Nikon ZR – Creat pentru cineaști și creatori în mișcare
Playtech Știri
Cele 5 reguli simple pentru trandafiri înfloriţi până toamna târziu. Sfaturi de aur
Playtech Știri
Horoscopul zilei de joi, 25 septembrie. Vin veşti bune pe plan personal pentru mulţi nativi
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...